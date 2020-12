Gieboldehausen Nachdem bei einem Zimmerbrand in Gieboldehausen am Sonnabendabend eine 92-Jährige ums Leben gekommen war, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Haus in Gieboldehausen nach Brand beschlagnahmt

Nachdem am vergangenen Wochenende bei einem Brand an der Gieboldehäuser Lerchenstraße eine 92-jährige Frau ums Leben gekommen, war, ist die Brandursache weiterhin unklar (wir berichteten). Das Polizeikommissariat Duderstadt habe, so teilt es Polizeisprecherin Jasmin Kaatz mit, Ermittlungen aufgenommen. Zu diesem Zweck sei das Haus als Brandort beschlagnahmt worden. Die genaue Schadenshöhe sei weiterhin unbekannt.

Um 20.41 Uhr war am Sonnabend der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen. Die Ortsfeuerwehr Gieboldehausen wurde laut Holger Raabe, Pressesprecher der Feuerwehr Gieboldehausen und des Feuerwehrverbands Duderstadt-Eichsfeld zu einem „Zimmerbrand mit Menschenrettung“ gerufen. Als die Einsatzkräfte kurz darauf am Haus an der Lerchenstraße eintrafen, sei sofort starke Rauchentwicklung zu erkennen gewesen.

Weil eine Person im Haus vermisst wurde, waren zwei Trupps mit Atemschutzmasken in das Gebäude gegangen – und fanden die vermisste Frau im Wohnzimmer, wo der Brand ausgebrochen war. Die Feuerwehrleute brachten die 92-Jährige, die nach ersten Erkenntnissen allein in dem freistehenden Einfamilienhaus lebte, nach draußen, konnten aber nichts mehr für sie tun.