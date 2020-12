Goslar: Musikfest für das Jahr 2021 geplant

„Ohren auf – so klingt die Region“: Unter diesem Motto wollen Musiker aus der gesamten Region Braunschweigs am 17. Juli 2021 Goslar zum Klingen bringen. Die Kaiserstadt ist Gastgeber des 6. Regionalen Musikfestes. Die Anmeldefrist für Musiker aus Goslar und der Region wurde bis zum 31. Januar verlängert. Eine Anmeldung ist auf der neuen Website des Festes unter www.regionales-musikfest.de möglich.

Das Regionale Musikfest findet seit 2011 alle zwei Jahre an wechselnden Orten in der Region statt und bietet sowohl Profi- als auch Laienmusikern aller Musikrichtungen und in den verschiedensten Formationen eine Plattform für die eigene Präsentation, den Austausch und die Vernetzung. Fünf Regionale Musikfeste (2011 in Salzgitter-Salder, 2013 Gifhorn, 2015 Schöningen, 2017 Wolfenbüttel und 2019 in Peine) wurden bereits realisiert. Durchschnittlich beteiligen sich 2.000 aktive Teilnehmer in 200 Konzerten. Über 10.000 Musikliebhaber besuchen jeweils das Fest.

Vielfalt der Region abbilden

Dabei sind alle Altersstufen vertreten – sowohl bei den Mitwirkenden als auch beim Publikum. Damit ist das Regionale Musikfest in seiner Größe und Vielfalt einzigartig in der Region. Auch in Goslar soll es Konzerte, Mitmach-Aktionen, Workshops und Informationsstände geben. Der Eintritt ist frei. Mit dem Fest wird somit an einem Tag nicht nur die gesamte musikalische Vielfalt der Region abgebildet, sondern auch ein Beitrag zur Teilhabe und Kooperation der Menschen vor Ort geleistet. Die geplante Veranstaltung wird so zu einem Ort der Begegnung, an dem Musiker aufeinandertreffen, Initiativen und Vereine sich vorstellen können und Menschen in Kontakt mit Musik kommen.

Neben einer großen musikalischen Bandbreite sind für Goslar mit der Betonung auf besondere Spielorte und Traditionen sowie Brauchtumspflege besondere Akzente gesetzt. Historische Orte wie Kaiserpfalz, Rammelsberg, Marktplatz, Schuhhof, Großes Heiliges Kreuz, das Mönchehaus und die Kirchen sollen als Spielorte dienen. Mit dem neuen „Kulturmarktplatz“ hat die Stadt Goslar eine weitere große Spielstätte für Musiker und Künstler geschaffen, die im kommenden Jahr dann im Rahmen des 6. Regionalen Musikfestes gebührend eingeweiht werden kann. Brauchtumspflege soll durch die zahlreichen Harzklub-Zweigvereine, Chöre und Musikgruppen, aber auch die erfolgreichen Ensembles der Kreismusikschule Goslar, viele Bands und erfolgreiche professionelle Musiker aus den Konzertarbeitswochen, dem Musikfest Harz und den Goslarer Klaviertagen eingebunden werden.

Schon etwa 80 Anmeldungen

Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf musikalischen Kinder- und Jugendprojekten. Mit Wasted Origin hat sich dieses Jahr für Goslar eine lokale Band angemeldet, die 2019 den Local Heroes Wettbewerb gewonnen hat. „In der aktuellen Situation ein Musikfest in dieser Größenordnung zu planen, ist ganz sicher eine Herausforderung. Trotzdem haben wir uns im Planungsteam dafür ausgesprochen, optimistisch ins nächste Jahr zu blicken und haben dafür viele positive Rückmeldungen von Musikerinnen und Musikern bekommen“, erläutert Juliane Gaube von der Kontaktstelle Musik Region Braunschweig. „Mit der Durchführung des Regionalen Musikfestes wollen wir einen Beitrag für eine lebendige und vielfältige Musiklandschaft in der Region leisten und hoffen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann.“

Rund 80 Musikgruppen haben sich bereits angemeldet – darunter Bands, Big Bands, Chöre, Orchester, Bläsergruppen, Duos, Trios und Einzelkünstler mit ganz unterschiedlichem Repertoire von Klassik bis Jazz, von Rock und Pop über Blues, Folk und Soul bis Heavy Metal. Auch dem musikalischen Nachwuchs bietet das Musikfest eine Bühne – Schulchöre, Musik-AGs und Ensembles aus Schulen und Musikschulen der Region können ihre Arbeit auf verschiedenen Bühnen präsentieren.

Optimistisch in den Sommer

Die Veranstalter sehen trotz der momentan schwierigen Situation – insbesondere für Musikschaffende – mit ihren Planungen optimistisch auf den kommenden Sommer und hoffen auf noch viele Anmeldungen im Dezember und Januar. Musiker aus Goslar, Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg können sich bis Ende Januar anmelden.

Das 6. Regionale Musikfest findet unter der Schirmherrschaft von Goslars Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk und Goslars Landrat Thomas Brych statt und wird konzeptionell und organisatorisch federführend von der Kontaktstelle Musik Region Braunschweig ausgerichtet, gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis Goslar, in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle Musik – Stadtmusikrat Goslar e.V., der Goslar Marketing GmbH und der Kreismusikschule Goslar.

20 Jahre Kontaktstelle Musik

Wichtige Partner des 6. Regionalen Musikfestes sind überdies die örtlichen Kontaktstellen und Musikschulen der Region. „Die Kontaktstelle Musik – Stadtmusikrat Goslar e.V. freut sich besonders, im Jahr 2021 in Verbindung mit dem 6. Regionalen Musikfest ihr 20-jähriges Bestehen feiern zu können“, sagt Angelika Klaas von Birckhahn und weist damit auf einen weiteren Höhepunkt im Zusammenhang mit dem Musikfest hin. Symbolisch wurde im Rahmen der Goslarer Klaviertage am 20. September in der Kaiserpfalz der Staffelstab vom letzten Austragungsort durch Matthias Möhle, stellvertretender Landrat des Landkreises Peine, an Goslars Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk übergeben.

Achim Falkenhausen, Dirigent der Theater für Niedersachsen Philharmonie Hildesheim, betonte im Anschluss die Bedeutung solcher regionalen Musikfeste für den musikalischen Nachwuchs: „Wer als Schüler die Chance hat, auf solch einem Laienmusikfest auftreten zu können und dabei für die Musik Feuer fängt, spielt vielleicht später einmal selbst in einem Profi-Orchester.“