Zimmerbrand: Frau stirbt bei Feuer in Gieboldehausen

Tragisches Ende eines Feuers in Gieboldehausen: Bei einem Zimmerbrand in einem Haus in der Lerchenstraße ist am Abend des 19. Dezember eine 92-jährige Frau ums Leben gekommen. Dies teilt Holger Raabe, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Gieboldehausen mit.

Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Die Einsatzkräfte waren um 20.41 Uhr alarmiert worden. Ein Nachbar hatte das Feuer in dem Einfamilienhaus bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Vor Ort bestätigte sich die Lage den Einsatzkräften. Dichter Rauch drang aus dem Wohngebäude, die Bewohnerin wurde noch vermisst.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Holger Raabe / Freiwillige Feuerwehr Gieboldehausen

Umgehend drangen zwei Trupps unter schweren Atemschutz zur Menschenrettung ins Gebäude vor. Die Frau konnte bereits nach wenigen Minuten gefunden und ins Freie gebracht werden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Brandursache ist noch unklar

Den Brand lokalisierten die Einsatzkräfte im Wohnzimmer, die genauen Gründe stehen noch nicht fest. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Wohnhaus noch mit einem Lüfter „entraucht“.

Im Einsatz waren 25 Kameraden der Gieboldehäuser Feuerwehr sowie der Rettungsdienst aus Gieboldehausen und Herzberg, sowie der Notarzt aus Duderstadt und die Polizei.