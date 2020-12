Diebe stehlen Postauto voller Pakete im Harz

Diebe haben in Thale im Harz ein mit Paketen beladenes Postauto gestohlen. Das Lieferfahrzeug sei in der Nacht zum Freitag vom Gelände eines Verteilzentrums verschwunden und wenige Stunden später in einem wenige Kilometer entfernten Waldstück gefunden worden, teilte die Polizei in Halberstadt mit.

Derzeit werde geprüft, ob Pakete oder darin verpackte Waren gestohlen worden seien. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Ob und wie viele Menschen jetzt vergeblich auf Weihnachtspost oder bestellte Geschenke warten müssen, blieb damit zunächst offen. dpa