Kreisverwaltung: Terminvereinbarung dringend empfohlen

Vor dem Hintergrund der seit Mittwoch geltenden weiteren Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt es aktuell zu einem verstärkten Publikumsverkehr in der Kreisverwaltung, insbesondere bei den Kfz-Zulassungsstellen. Deshalb stellt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung klar, dass sie grundsätzlich unverändert erreichbar ist. Die Bereiche des Landkreises sind vom Lockdown nur mittelbar betroffen.

Es gilt unverändert die dringende Empfehlung, Dienststellen des Landkreises nur in unvermeidbaren Fällen und mit Termin aufzusuchen. Bürger werden gebeten, bei Fragen und zur Terminvereinbarung die Kommunikation per Telefon, E-Mail, Fax oder Post zu nutzen. Unangemeldete Besuche in den Kreishäusern Osterode und Göttingen sind möglich, beim Betreten ist aber zwingend eine Anmeldung an den Informationsschaltern erforderlich.

Schließzeiten über die Feiertage

Die Servicezeiten der Kfz-Zulassungsstellen: in Osterode und Göttingen Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Donnerstag 13 bis 16 Uhr; in Hann. Münden und Duderstadt Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, sowie Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarungen zur Kfz-Zulassung unter: Osterode, 05522/960-4460; Göttingen, 0551/525-9110; Hann. Münden, 0551/525-3450; Duderstadt, 05527/997 293-400.

Kunden werden gebeten, in nicht dringenden Fällen einen Termin nach den Festtagen zu vereinbaren.

Die Kreisverwaltung ist an allen Standorten am 24. und 31. Dezember für den Publikumsverkehr geschlossen. Am 28. bis 30. Dezember stehen die Dienstleistungen der Kreisverwaltung zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. In Einzelfällen sind die Besetzungsstärken in einzelnen Bereichen zwischen den Feiertagen reduziert, deshalb kann es zu eingeschränkten Erreichbarkeiten kommen. Für die Entsorgungsanlagen des Landkreises gelten gesonderte Regelungen. Infos unter www.landkreisgoettingen.de.