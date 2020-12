Goslar. Zu einem versuchten Tötungsdelikt kam es am Mittwochabend im Goslarer Ortsteil Sudmerberg. Eine Frau wurde verletzt.

Goslar: Mann mit Messer greift plötzlich Fußgängerin an

Eine 29-jährige Fußgängerin ist am Mittwochabend im Goslarer Ortsteil Sudmerberg unvermittelt von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Das Opfer wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Das berichtet die Polizei.

Zur Klärung der Tatumstände führen die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizei Goslar demnach derzeit intensive Ermittlungen. Der tatverdächtige 24-jährige Deutsche, der am Ereignisort festgenommen wurde, soll am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, so die Polizei. pol