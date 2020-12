In Clausthal: Tonne und Briefkasten mit Feuerwerk beschädigt

Zwischen 19.30 und 21.50 Uhr kam es am 14. Dezember sowohl in der Goslarschen Straße als auch dem Zellweg in Clausthal-Zellerfeld zu zwei Sachbeschädigungen, hervorgerufen durch Feuerwerkskörper. Dies teilt die Polizei mit. Dabei wurde sowohl eine Papiertonne als auch ein Briefkasten beschädigt.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden in diesem Bereich vermehrt Feuerwerkskörper gezündet.

Die Polizei erbittet Hinweise über diese Taten unter der Telefonnummer 05323941100.