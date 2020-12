Seesen. In Seesen wurde Montagmorgen eine 50-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

Seesen: Frau tot in Wohnung aufgefunden

In Seesen wurde Montagmorgen eine 50-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Das meldete die Polizei Goslar am Montag unserer Zeitung.

Zur Klärung der Todesursache ordnete das Amtsgericht Braunschweig eine Obduktion des Leichnams an. Aufgrund der unklaren Sachlage kann die Polizei noch keine weiteren Informationen mitteilen. pol