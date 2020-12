Oberharz. Am späten Sonntagabend kam es im Oberharz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde.

Verletzt wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Sonntag gegen 22.40 Uhr.

Auto landet im Straßengraben

Laut Polizei verlor die Frau auf der L515 in Richtung Clausthal-Zellerfeld in der Rechtskurve kurz vor der Einmündung in die B242 die Gewalt über den Pkw, der kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. pol