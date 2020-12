CDU nominiert Kreisrätin Marlies Dornieden als Landratskandidatin

Marlies Dornieden soll für die CDU bei den Kommunalwahlen im September 2021 Landrätin werden. Das hat der CDU-Kreisvorstand in einer Videokonferenz einstimmig vorgeschlagen. Diese Empfehlung muss noch in einer Mitgliederversammlung Anfang 2021 bestätigt werden.

„Mit Marlies Dornieden haben wir eine fachlich und menschlich herausragende Persönlichkeit als neue Landrätin vorgeschlagen, die zudem auch politisch durch ihre langjährigen Tätigkeiten im CDU-Kreisvorstand sowie im Landesvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung und finanzpolitischen Arbeitskreisen auf Landes- und Bundesebene bestens vernetzt ist. Sie ist nicht nur aktuelle Managerin der Corona-Krise als Leiterin des Krisenstabes des Landkreises, sondern besticht auch durch ihre langjährige Erfahrung in führenden Positionen in der Kommunalverwaltung des Landkreises Göttingen und der Samtgemeinde Gieboldehausen“, erklärt der CDU-Kreisvorsitzende Fritz Güntzler.

„Ich bedanke mich für das überwältigende Vertrauen des CDU Kreisvorstandes und freue mich darauf, mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Region die Zukunft unseres Landkreises gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Dornieden. „Für mich steht an oberster Stelle, dass wir in unserem großen Landkreis für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen.“

Fritz Güntzler ist sich sicher: „Mit Marlies Dornieden werden wir gewinnen.“ Dornieden wäre die erste Landrätin im Landkreis Göttingen.