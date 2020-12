Zwei Verletzte nach Lkw-Unfall auf A7 bei Nörten-Hardenberg

Die Autobahn 7 ist am Mittwoch nach einem Lkw-Unfall in Richtung Kassel voll gesperrt worden. Ein mit Paraffinöl beladener Lastwagen sei am Vormittag an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde demnach schwer verletzt, ebenso ein Autofahrer. Der Lastwagen habe einen Teil des ungiftigen Öls verloren. Es bildete sich ein Stau, der am Nachmittag 14 Kilometer Länge erreichte. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 155.000 Euro, so die Polizei.

Was war passiert?

Der mit ungiftigem Paraffinöl beladene Tanklaster war gegen 10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache vom rechten Fahrstreifen abgekommen und hatte in der Folge einen auf dem linken Überholfahrstreifen fahrenden Golf touchiert. Der Pkw wurde gegen die Betonmittelschutzwand gedrückt und blieb beschädigt stehen. Der Tanklaster kippte anschließend auf die Seite und blockierte den Haupt- und den Mittelfahrstreifen. Ausgetretenes Paraffinöl verunreinigte außerdem die Fahrbahn. dpa/pol