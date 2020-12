Schacht Neuer Josua: Sanierungen ziehen sich noch bis in 2021

Clausthal-Zellerfeld. Neuer Josua in Clausthal-Zellerfeld: Der Schacht geht nicht senkrecht, sondern geneigt in die Tiefe.

Die Sanierungsarbeiten am Schacht Neuer Josua in Clausthal-Zellerfeld werden sich auch noch in das Jahr 2021 erstrecken. Darüber informiert das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in einer Mitteilung. Seit Ende 2019 lässt das LBEG den gut 300 Jahre alten Schacht sanieren, der auf einem Privatgrundstück zwischen den Straßen Zellbach und Robert-Koch-Straße liegt.

Blick in den Schacht. Foto: Eike Bruns / LBEG

„Das Hauptproblem ist, dass der Schacht tonnlägig ist“, so Thomas Finkeldey, beim LBEG zuständig für Gefahrenabwehr im Nachbergbau. Tonnlägig bedeutet, dass der Schacht nicht senkrecht, sondern geneigt in die Tiefe geht. Die Fachleute der Firma BST Mansfeld, die den Auftrag haben, den Schacht abzuteufen, müssen also nicht nur das lose Gestein, mit dem er einst verfüllt wurde, zutage fördern, sondern auch immer wieder Felsgestein abspitzen – also abschlagen – um den Schacht zu begradigen. Das ist nötig, damit sie auch in einer Tiefe von 25 Metern noch per Seilwinde Gestein zutage fördern können.

Doch so weit sind die Bergbauexperten laut LBEG noch nicht vorgedrungen. Aktuell haben sie eine Teufe von knapp 19 Metern erreicht. Nicht nur wegen der Tonnlägigkeit des Schachts Neuer Josua ziehen sich die Sanierungsarbeiten länger als zunächst geplant, auch ständiger Wasserzulauf verzögere die Arbeiten. Die Fachleute müssten einige Zeit darauf verwenden, das Wasser ablaufen zu lassen oder abzupumpen.

Wenn die geplante Teufe von mindestens 25 Metern erreicht ist, setzen die Experten eine Betonplombe. Darauf kommt in den dann vollständig ausgekleideten Schacht Füllmaterial, um ihn dauerhaft zu verwahren. In den Blick geraten ist der Schacht Neuer Josua zuletzt Anfang 2000, als ein Tagesbruch darauf hindeutete, dass er auf Dauer nicht gut verfüllt ist. Nicht zum ersten Mal ist die Sicherung des Neuen Josua Thema. Bereits 1911 beschäftigte sich das Bergamt mit der Verwahrung des damals schon knapp 100 Jahre stillgelegten Schachts.