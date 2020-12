Brand bei Renovierungsarbeiten

Clausthal-Zellerfeld. Eine Kabeltrommel überhitzte, an der ein elektrischer Heizlüfter angeschlossen war. Die Isolierung schmolz und fing Feuer.

Bei Renovierungsarbeiten ist es am Donnerstag, 3. Dezember, zu einem Brand gekommen. Gegen 16.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in Clausthal gerufen. Ein bei den Renovierungsarbeiten elektrisch betriebener Heizlüfter war an eine aufgewickelte Kabeltrommel angeschlossen. Aufgrund der starken Leistungsaufnahme des Heizlüfters überhitzten die Kabel der Trommel und das Anschlusskabel. Die Isolierung schmolz und fing Feuer. Das teilt die Polizei mit.

Ein installierter Rauchmelder schlug rechtzeitig Alarm und machte den Eigentümer auf den Brand aufmerksam. Dadurch entstand nur ein geringer Schaden, und das Gebäude verrauchte. Personen kamen nicht zu Schaden.