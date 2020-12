Northeim. Die aktuellen Fallzahlen aus den Nachbarlandkreisen am 4. Dezember.

Neue Corona-Fälle in Northeim und Goslar

Im Landkreis Northeim ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Donnerstag um weitere sechs auf mittlerweile 721 gestiegen. Das meldete die Behörde am Freitag.

596 Personen (+16) gelten als genesen. Der Inzidenzwert betrug am Freitag 26,5. Laut Informationen des Landkreises sind in Northeim und Umgebung derzeit 115 Personen akut an Covid-19 erkrankt. Die Anzahl der Verstorbenen liegt nach wie vor bei zehn Personen.

Der Landkreis Goslar verzeichnete Freitag einen Anstieg der bestätigten Corona-Erkrankungen um 13 Neuinfektionen. Dort sind aktuell 114 Personen akut erkrankt. Der Inzidenzwert liegt bei 25. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie im Landkreis Goslar 698 Fälle bestätigt. An oder mit dem Virus verstorben sind 30 Menschen. kic

