Am Samstag, 5. Dezember ist Tag des Ehrenamts

In diesem Jahr übernahmen etwa Jugendliche aus dem Jugendkirchenvorstand die Tafelausgabe in Bad Lauterberg.

Kaffee, Brot und Wäscheleine – was haben diese Dinge mit dem 5. Dezember 2020 zu tun? In diesem Jahr ungeheuer viel. Denn in diesem Jahr ist alles anders. Auch am Tag des Ehrenamts, den die Vereinten Nationen 1986 jährlich für den 5. Dezember ausgerufen hat. Darüber informiert die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers in einer Mitteilung und nimmt diesen Tag zum Anlass, auf die vielen ehrenamtlichen Aktionen – insbesondere im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 – hinzuweisen.

Die außerordentliche Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft in Zeiten der Pandemie will auch Landesbischof Ralf Meister deshalb besonders würdigen: „Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers dankt allen ehrenamtlich Mitwirkenden in ihren Gemeinden und Einrichtungen. Ihr großer und unermüdliche Einsatz dient unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist ein Dienst für das Gemeinwohl. In diesen für uns alle herausfordernden Zeiten helfen sie dabei, dass viele Menschen den sozialen Anschluss nicht verlieren.“ Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft 2020 nicht nur kräftig durchgerüttelt, sie hätte auch ohne die vielen ehrenamtlich engagierten Menschen noch viel tiefere Kerben geschlagen. Von Einkaufshilfen für weniger mobile Menschen bis zum Gottesdienst to go von der Wäscheleine – gerade im gemeindlichen Leben seien die Menschen zwischen Kirche und Gemeindehaus zusammengerückt. Sie haben gemeinsam beraten und mit Fantasie für ihre Mitmenschen Aktionen auf die Beine gestellt. Digital und analog und dies in einem Tempo, an das zuvor kaum jemand hätte glauben wollen.

Viele Ehrenamtliche in den Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen signalisierten von Anfang an, weiterhin aktiv bleiben zu wollen. Ihnen an die Seite stellt die Landeskirche seither eine Reihe von stetig aktualisierten Handlungsempfehlungen, um sie und ihr Wirken vor der Infektion zu schützen. Hinzu kamen Fortbildungen auch zum Einsatz digitaler Medien.

Das Engagement der Ehrenamtlichen stieß in diesem besonderen Jahr auf große Gegenliebe in jeder Hinsicht. Nicht nur fanden Besuchsdienste oder auch außergewöhnliche Gottesdienstformate große Nachfrage. Auch die Spendenbereitschaft beispielsweise bei den Kleiderkammern stieg immens. Die leitenden Gremien, überwiegend ehrenamtlich besetzt, mussten dafür sorgen, virtuelle Formen der Gemeinde- und Kirchenkreisleitung zu ermöglichen.

Die Bahnhofsmission packte Lunchpakete und organisierte eine kontaktarme Mitnahmemöglichkeit. Initiativen der Flüchtlingshilfe wechselten vom Kochtreff zum Teilen von Rezepten und Bildern per Internet. Familienprojekte tauschten die Gemeinderäume mit Parks und Spielplätzen, soweit nutzbar. Viele Aktionen liefen generationenübergreifend und hatten ganz unmittelbar einen stärkenden Effekt für die Gemeinschaft.