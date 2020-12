Auf ein Video-Telefonat mit dem Weihnachtsmann an Heiligabend

Göttingen. Monika Skotnik von der Agentur für Arbeit erlebt in ihrem letzten Jahr in der Weihnachtsmann-Vermittlung die Einsätze corona-bedingt einmal anders.

Die Agentur für Arbeit Göttingen vermittelt seit fast 40 Jahren Weihnachtsmänner zur Weihnachtszeit. Seit 1988 ist Monika Skotnik die Hauptverantwortliche für die Vermittlung und koordiniert Jahr für Jahr die Einsätze der Weihnachtsmänner. Ob an Nikolaus, auf Weihnachtsmärkten und Firmenfeiern, in Kinder- und Seniorenheimen, in Supermärkten oder am Bahnhof – die Weihnachtsmänner waren in vielen Bereichen des Göttinger Stadtgebiets und der Region unterwegs. Von Anfang November bis eine Woche vor Weihnachten kämen Anfragen von circa 50 bis 80 Familien aus der Region, berichtete Monika Skotnik in einem Telefoninterview mit unserer Zeitung.

„Es ist viel Arbeit, aber es hat immer viel Spaß gemacht.“ Bislang wären es durchschnittlich acht bis zehn Weihnachtsmänner pro Jahr gewesen, von denen 80 Prozent ehemalige Göttinger Studenten seien. Sie hätten jeweils sechs bis 14 Aufträge an den Weihnachtstagen gehabt, so Skotnik. Saisonarbeiter schlug digitale Vermittlung vor Dieses Jahr ist Vieles anders. Notgedrungen, denn die Corona-Pandemie zwingt in nahezu allen Bereichen, neue Wege zu beschreiten und auf viele Gewohnheiten zu verzichten. In der Jobvermittlung der Agentur für Arbeit Göttingen war aufgrund der Kontaktbeschränkungen schon angekündigt worden, auf die Vermittlung von Weihnachtsmännern 2020 zu verzichten. Einer der Saisonarbeiter sorgte für den Umschwung: „Ich bekam von einem unserer Weihnachtsmänner einen Anruf. Was wir denn davon hielten, die Vermittlung in diesem Jahr digital anzubieten, zum Beispiel mit einem Videoanruf über WhatsApp“, berichtet Skotnik. „Nicht nur der Kollegenkreis hat die Idee begeistert aufgenommen, sondern auch unsere anderen Gabenbringer waren angetan.“ Bisher hätten bereits vier Weihnachtsstammkräfte für den „Online-Weihnachtsmannauftritt“ per WhatsApp oder Skype zugesagt. Statt Familien zu besuchen, die ihre Häuser und Wohnungen weihnachtlich dekoriert haben, müssen sich die Weihnachtsmänner dieses Jahr selbst „eine behagliche Ecke einrichten, damit das Ambiente stimmt“. Wie in den vergangenen Jahren, wird es auch für die digitale Bescherung in diesem Jahr eine Vorbereitungszeit geben, damit vorab Informationen zu den Kindern und ihren Wünschen eingeholt werden können. „Ein echter Weihnachtsmann weiß schließlich Bescheid.“ Letztes Jahr als Weihnachtsmannvermittlerin für Monika Skotnik Auch wenn die Kinder den Weihnachtsmann dieses Jahr nicht persönlich, sondern nur auf dem Bildschirm sehen, können sie sicher sein, dass er pünktlich für sie da sein wird. Denn das Wetter kann ihm dieses Jahr nichts anhaben, selbst wenn es stürmt und schneit. Für Monika Skotnik, die neben den Weihnachtsmännern, noch Mini- und Studentenjobs sowie sozialversicherungspflichtige Stellen bis 3 Monate vermittelt, ist es das letzte Weihnachten in der Jobvermittlung der Agentur für Arbeit Göttingen. Nächstes Jahr geht sie in Rente und freut sich dann auf ihre neue Aufgabe als Oma von Zwillingen. Wer sich für einen digitalen Weihnachtsmannbesuch interessiert, kann sich bei Monika Skotnik, Telefon 0551/520 101 oder E-Mail an goettingen.job@arbeitsagentur.de melden.