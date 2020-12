Ex-Obdachloser: „Wenn du in dem Boot sitzt, bist du allein“

Für die meisten von uns ist es wohl normal, die Heizung höher zu drehen, wenn es ungemütlich kühl ist in der Wohnung. Manch einer hat einen Kaminofen im Haus, der wohlige Wärme verbreitet, wenn es draußen knackig kalt ist, oder eine Badewanne zum gemütlichen Aufwärmen. Doch so gut geht es nicht allen Menschen in der Region. Nicht jeder hat einen Ofen und eine Wanne. Manch einer hat nicht einmal eine Heizung oder Wohnung. Wie es ist, im Winter auf der Straße zu leben?

„Soll ich ehrlich sein?“, fragt Torsten Molzon, der geduzt werden möchte. Für die Antwort benötigt er nur ein Wort: „Beschissen.“ Keine Spur von Landstreicherromantik, von einem Leben frei von Zwängen. „Wenn du in dem Boot sitzt, bist du allein.“ Eineinhalb Jahre lebte Molzon auf der Straße, nachdem er von Katlenburg nach Göttingen gekommen und plötzlich ganz unten gelandet war. Eineinhalb Jahre kein Ofen, keine Heizung, keine Wohnung. „Das macht keinen Spaß.“ Mittlerweile hat der 58-Jährige eine Freundin kennengelernt, bei der er wohnt. An die Zeit davor hat er nur wenige gute Erinnerungen. Besonders hart sei die kalte Jahreszeit.

Dann ergriff er jeden Strohhalm, dessen er habhaft werden konnte, um die Kälte aus den Knochen zu halten. Geschlafen habe er „an Plätzen, an denen warme Luft rausgepustet wird“ – in der Innenstadt oder im Cheltenhampark, blickt Torsten zurück. Sein gesamtes Hab und Gut bewahrte er in einem großen Rucksack auf. „Den musste ich verstecken.“ Sonst wäre er ihm geklaut worden wie schon eine Isomatte und ein Schlafsack. „Den klassischen Zusammenhalt gibt es nicht mehr“, bestätigt auch sein Betreuer Mike Wacker, Abteilungsleiter der Straßensozialarbeit (Straso) des Diakonieverbandes Göttingen.

„Mike ist mein qualifizierter Assistent“, sagt Torsten mit einem Lächeln. „Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Mike macht alles für mich.“ Der Sozialarbeiter unterstützt ihn bei Briefen und auf Ämtern. „Mike geht überall mit mir hin. Vorher ging gar nichts.“ Denn er sei starker Alkoholiker, gesteht er.

„Das ist eine geile Einrichtung“

Sein Leben habe sich verbessert, als er die Straso kennengelernt habe. „Das ist eine geile Einrichtung“, betont Torsten. „Die haben mir sogar Essen zu der Parkbank gebracht, auf der ich geschlafen habe.“

Man müsse darauf achten, wie und wo man liege, erzählt der 58-Jährige, darauf angesprochen, dass vermehrt Obdachlose von ihren Schlafplätzen vertrieben werden. Manchmal habe er aber nach dem Aufwachen auch schöne Überraschungen erlebt. „Morgens bei der Volksbank standen Kaffee und ein belegtes Brötchen für mich da“, erzählt er. „Das haben die Leute geholt. Ich habe auch Geld bekommen.“ Das Schlimmste für ihn sei dabei gewesen, „dass ich mich nicht mal bedanken konnte“. Im Fernsehen habe er Berichte gesehen, in denen Menschen auf der Straße leben und andere einfach vorbeigehen. Dabei wäre es einfach, zu helfen. „50 Cent hat jeder“, sagt Torsten. Und wer kein Geld geben möchte, der könne sich vielleicht erkundigen, wie er helfen kann. „Einfach mal ein Gespräch führen“, ermutigt er die Menschen, nicht immer nur vorbeizugehen. Es sei besser, nicht über Leute zu reden, sondern mit Leuten, bestätigt auch Wacker. Wenn man bereit sei, Geld zu geben, solle man ruhig auch mit der Person sprechen. Die Einschränkungen durch Corona seien für die Menschen, die auf der Straße leben, eine Herausforderung. Durch den Lockdown seien kaum Passanten unterwegs gewesen. „Die Einnahmen vom Schnorren, wie sie sagen, sind weggebrochen“, so Wacker. Auch das Pfandsammeln sei weniger ergiebig gewesen.

Jörg Mannigel, Geschäftsführer Diakonieverband Göttingen. Foto: Niklas Richter / GZ

„Wir haben es mit Menschen zu tun, die unter besonderen Bedingungen leben“, ergänzt Jörg Mannigel, Geschäftsführer des Diakonieverbandes. Das Immunsystem sei bei vielen angegriffen und die psychische Belastung durch Stress und Kälte enorm hoch. Gerade in der Corona-Zeit seien die Streetworker auch mit einer Ärztin unterwegs, die die Wohnungslosen versorgen kann.

„Täglich wird aufsuchende Arbeit (Streetwork) betrieben“, erklärt Dominik Kimyon, Sprecher der Stadt Göttingen, die die Straso hauptsächlich finanziert. „Beim Streetwork werden die offensichtlichen Zielpersonen angesprochen und Hilfe angeboten.“ Das Portfolio umfasse auch Sozialberatung sowie Dusch-, Wasch- und Trocknermöglichkeit. Die Straso verfüge allerdings über keine eigenen Notübernachtungsplätze, gleichwohl werden Betroffene aber in Notübernachtungsplätze oder in Wohnraum vermittelt.

Verdeckte Wohnungslosigkeit

„In Deutschland leben geschätzt 736 000 Wohnungslose“, berichtet der Sozialarbeiter. „Aber es gibt auch eine hohe Dunkelziffer.“ Für Göttingen schätzen die Mitarbeiter der Straso, dass zwischen 500 bis 1000 Menschen wohnungslos seien. „Das sind aber nicht alles Menschen, die auf der Straße leben“, so Mannigel. Es gebe auch die verdeckte Wohnungslosigkeit von denen, die bei anderen frei ohne eigenen Mietvertrag leben.

Corona und die Wohnungslosenhilfe passen nicht zusammen. „Die Pandemie verschärft die Situation“, sagt Mannigel. Nach Angaben der Landesarmutskonferenz habe sich auch die Lage verschlechtert, bei Bekannten zu schlafen. „Wovor wir Sorge haben“, wirft Wacker ein, „durch lange Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit ist zu befürchten, dass noch mehr Menschen wohnungslos werden.“

Corona schränke aber auch die Möglichkeiten innerhalb der Straso ein. Zwar können sich die Wohnungslosen in der Wärmestube zwanglos aufhalten. Doch durften vor Corona bis zu 25 Menschen gleichzeitig das Angebot nutzen, so sind es zurzeit nur sechs. Deshalb müsse die Zeit limitiert werden, um jedem Gelegenheit zu geben, sich aufzuwärmen.

In normalen Zeiten können die Wohnungslosen bei der Straso an der Tilsiter Straße auch eine warme Mahlzeit einnehmen. Aber aktuell gibt es in der Teeküche keine warmen Speisen. „Wir verteilen Lunchpakete“, sagt Wacker. Es gibt auch kostenlosen Mund-Nasen-Schutz für die Wohnungslosen, ebenso wie Schlafsäcke und Isomatten, gespendet vom Arbeiter-Samariter-Bund und Göttinger Bürgern. „Wir haben immer Schlafsäcke für akute Notfälle“, erzählt Mannigel.

„Ab der Monatsmitte wird es mehr“

Ein weiterer Anlaufpunkt für Notfälle ist die Bahnhofsmission, zu finden auf dem Bahnsteig zwischen Gleis 4 und Gleis 5. Wie viele Menschen die Angebote annehmen, variiere je nach Zeitpunkt im Monat und Wetterlage, erklärt Diakon Andreas Overdick, der die Einrichtung leitet. „Ab der Monatsmitte werden es mehr.“ Es seien bis zu 30 Menschen pro Tag mit unterschiedlichsten Bedürfnissen.

Andreas Overdick, Leiter der Bahnhofsmission in Göttingen. Foto: Rüdiger Franke / GT

„Viele haben Hunger. Da wir sie in der aktuellen Zeit aber nicht beköstigen können, packen wir Lunchpakete mit einzeln verpackten Lebensmitteln.“ Finanziert werde die Hilfeleistung über Spenden. Außerhalb von Corona habe die Bahnhofsmission auch von den Bäckern im Bahnhof die Reste vom Vortag erhalten. Überhaupt sei es durch Corona zurzeit viel schwieriger, Spenden zu bekommen.

Die Bahnhofsmission hilft aber auch in anderen Fällen, zum Beispiel mit einem offenen WLAN oder der Möglichkeit, das Telefon zu nutzen. Das Team biete traditionell aber auch Umsteigehilfen und Reisebegleitung für Kinder an. Ehrenamtliche Mitarbeiter übernehmen den Dienst im Bahnhof und sprechen auch Leute an. „Bei unseren Gästen erkennt man die Bedürftigkeit oft erst auf den zweiten Blick“, sagt er. „Wir haben auch Leute, die aus Einsamkeit reisen.“

„In zwei kleinen Schränken haben wir Frauen- und Männerkleidung vorrätig“, so Overdick weiter. Die seien für Akuthilfen gedacht, wenn jemand seine Jacke vergessen habe, die Hose zerrissen sei oder die Schuhe verschwunden seien. Wenn die passende Größe nicht dabei ist, werden die Hilfesuchenden an die Straso oder die Kleiderkammer der Brockensammlung weitergeleitet. „Hätten wir nicht die Querverweise, könnten wir als Akutversorger nichts erreichen.“

Notübernachtung geschlossen

Corona bringt auch anderen Hilfsorganisationen in Göttingen Probleme. „Unsere Notübernachtung ist seit April geschlossen“, erzählt Esther Gulde, Leiterin des Wohn- und Übernachtungsheims der Heilsarmee. „Zurzeit können wir nur unsere Festbewohner hier wohnen lassen.“ 16 Männer und Frauen leben in dem Heim. „Sie waren schon vor Corona hier und sind fest gemeldet.“ Eigentlich stünden in einem Zimmer noch fünf Betten für Notfälle zur Verfügung. Aber es müsse unbedingt vermieden werden, dass die Einrichtung zum Hotspot werde. „Ein Drittel unserer Bewohner würden es nicht überleben, wenn Corona kommt. Das wissen sie auch.“

Esther Gulde, Leiterin der Göttinger Heilsarmee. Foto: Alciro Theodoro da Silva

Die Erfüllung der Arbeit sei aktuell kaum noch möglich. „Wir haben zurzeit übermäßig viele Anfragen von Menschen, die einen Platz zum Übernachten suchen.“ Sei es früher eine Anfrage im Monat gewesen, so komme momentan täglich eine neue Anfrage. Sie sehe auch immer mehr Menschen um das Haus herum auf den Straßen leben. „Die Situation ist schwierig“, sagt Gulde, „und das bereitet mir große Bauchschmerzen. Wie wird es, wenn es richtig kalt wird?“ Sie habe auch keine Informationen, wo sie Menschen hinschicken könne, die vor der Tür stehen.

Stadt hält Notunterkünfte bereit

„Genaue Zahlen über Betroffene können wir nicht sagen, da sich die Zahlen täglich ändern und wir keine Statistik führen“, erklärt Verwaltungssprecher Kimyon. In Göttingen werde in den städtischen Notunterkünften grundsätzlich erst einmal jede wohnungslose, hilfesuchende Person aufgenommen. Ein explizites Winternotprogramm gebe es zurzeit nicht. „Zurzeit werden vier Betten in einer Quarantäne-Wohnung für neu ankommende wohnungslose Personen freigehalten“, berichtet Kimyon. Nach der Quarantäne-Zeit werden sie in einer normalen Wohnung untergebracht. „Sollten innerhalb von 14 Tagen mal mehr als vier neue wohnungslose Personen um ein Obdach bitten, machen wir eine weitere Quarantäne-Wohnung auf. Wir bringen jede Person unter, die einen Schlafplatz benötigt und für die die Stadt Göttingen zuständig ist.“

Weitere Angebote für Menschen in (Wohnungs-)Not in Göttingen seien der St.-Michael-Mittagstisch, die Ambulante Hilfe der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten in der Wiesenstraße sowie der Verein Förderer Wohnungslosenhilfe. Beim St.-Michael-Mittagstisch gibt es an 356 Tagen im Jahr eine kostengünstige (warme) Mahlzeit für Hilfsbedürftige (derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung als Lunchpaket). Die Ambulante Hilfe sowie der Verein Förderer Wohnungslosenhilfe bietet verschiedene Leistungen an, um die Betroffenen zu unterstützen.