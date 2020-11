Projekt „zum Gedenken an die Opfer der Nazidiktatur“

Die zwei im Landkreis Göttingen bestehenden Partnerschaften für Demokratie schreiben für 2021 in ihren Fördergebieten jeweils ein Projekt „Zum Gedenken an die Opfer der Nazidiktatur“ aus.

Ziel ist, das Wissen über Gedenkorte, Projekte und Bildungsangebote über die Zeit des Nationalsozialismus zu sammeln und zu verknüpfen. Darüber hinaus sind Anregungen erwünscht, wie das Gedenken sichtbarer gemacht und ausgebaut werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zusammengefasst und den Partnerschaften für Demokratie zur Verfügung gestellt werden. Die Übersicht soll so aufgearbeitet werden, dass sie für die praktische schulische und außerschulische pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann – innovativ, medial ansprechend, leicht zugänglich und nachhaltig. Anmeldungen sind bis zum 31. Dezember möglich.

Informationen gibt es bei der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie am Harz, Nermin Gürocak, Telefon 01511/4795187 oder per E-Mail an guerocak@vielfalt-osterode.de.