„Fernweh-Kampagne“ und Umsetzung der Digitalstrategie standen im Fokus des HTV-Teams

Der jährliche Harzer Tourismustag des Tourismusverbandes hat sich als Branchentreff der Touristiker aus der gesamten Region etabliert. Vieles ist in diesem Jahr anders als sonst und so musste dieses Treffen Corona-bedingt leider ausschließlich digital stattfinden. Traditionsgemäß ging der damit verbundenen Mitgliederversammlung des Harzer Tourismusverbandes eine Fachtagung voraus, die sich – wie sollte es aktuell anders sein – mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus im Harz beschäftigte. Laut HTV ist in diesem Jahr mit einem Umsatzverlust von schätzungsweise 800 Mio. Euro zu rechnen.

Der Präsentation des faktischen Zahlenwerkes schlossen sich Erfahrungsberichte wichtiger Tourismuspartner aus dem Harz an. Simon Sosnitza, Abteilungsleiter im Kloster Michaelstein, Gerhard Lenz, Direktor der Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft sowie Björn Rosenberg, Direktor des Harzer Kultur- und Kongresshotels in Wernigerode, berichteten über den Betrieb ihrer Einrichtungen unter Einhaltung entsprechenden Hygienevorschriften, Abstandsregeln und sonstiger Corona-bedingter Maßnahmen.

Carola Schmidt, HTV-Geschäftsführerin, ergänzte den Rückblick mit Ausführungen zur HTV-Arbeit in Zeiten der Corona-Krise. Zum einen agiert der Verband unermüdlich als Interessensvertreter der Tourismusbranche. Er setzt sich im engen Schulterschluss mit seinen Partnern aus anderen Organisationen und Verbänden auf Bundes- und Landesebene dafür ein, dass die gravierenden Auswirkungen der Pandemie für die touristischen Leistungsträger durch entsprechende Unterstützungsangebote abgemildert werden. Zum anderen gilt es, durch den intensiven Dialog gesetzgebende Stellen auf Landesebene für die besonderen Belange des Tourismus zu sensibilisieren, um die in Verordnungen und Erlassen integrierten Vorgaben praktikabel und umsetzbar zu gestalten. Aber die Sachlage in der Pandemie ist komplex. Nicht immer können gesteckte Ziele erreicht werden bzw. erfordert das verantwortungsbewusste Abwägen aller Sachlagen oft eine Einsicht in die Notwendigkeit. „Wir durchschreiten gerade ein tiefes, dunkles Tal. Aber sobald möglich starten wir wieder durch“, so Thomas Brych, Vorsitzender des Harzer Tourismusverbands.

Um diese Zeit durchzustehen, bleibt der dringende Appell an die Regierungen auf Bundes- und Landesebene, die unverschuldet in Not geratenen Akteure im Gastgewerbe, in der Event- und Kulturbranche und in anderen betroffenen Bereichen nicht im Stich zu lassen und zugesagte Hilfen schnell und unbürokratisch auszureichen.

Im Verlauf der Mitgliederversammlung wurden durch die turnusmäßigen Beschlüsse zum Haushalts- und Stellenplan 2021 grundlegende Voraussetzungen für die Arbeit im kommenden Jahr geschaffen. Zudem fanden die Nachwahlen in den Vorstand sowie den Abteilungsvorstand Marketing statt. So folgt Thomas Balcerowski, Landrat des Landkreis Harz, Martin Skiebe im Vorstand. Neu in den Abteilungsvorstand Marketing gewählt wurden Marina Vetter, Geschäftsführerin der Goslar Marketing GmbH, Karen Ruppelt, Projektleiterin der Tourist-Information Bad Sachsa, und Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand darüber hinaus der Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr. Auch unter Corona-bedingten Einschränkungen setzte das HTV-Team ein umfangreiches Maßnahmenportfolio um.

Neben mehreren Kampagnen und Marketingaktionen im In- und Ausland, darunter die „Fernweh Kampagne“ zum Neustart des Harztourismus nach dem ersten Lockdown, stand die Umsetzung der Digitalstrategie weiter im Fokus. So wurde nach Befüllung der Datenbankstruktur die neue Webseite fertiggestellt, zusätzliche Ausgabekanäle (Terminals, Alexa-Skill, etc.) freigeschaltet und umfangreicher neuer Content für die zukünftige Vermarktung produziert. Dazu gehören Storytellings, Videoaufnahmen und Erklärfilme.

Mit Blick auf die erfreuliche Entwicklung in der Sommersaison konnten zudem zahlreiche Blogger, Influencer und Medienvertreter in der Region betreut werden. Auch die Abteilungen des Verbandes waren aktiv. So durchlief der Harzer-Hexen-Stieg erfolgreich das umfangreiche Zertifizierungsverfahren zum Qualitätsweg Wanderbares Deutschland, die Typisch-Harz-Gemeinschaft regionaler Produzenten konnte trotz Corona ihren jährlichen Typisch-Harz-Markt in Zusammenarbeit mit der Harzer Schmalspurbahnen GmbH durchführen. Zudem boomt das Weihnachtsgeschäft mit vom Verband aufgelegten Typisch-Harz-Genussboxen: Über 600 davon finden in den nächsten Tagen ihren Weg zum Kunden.