Mehr Frauen werden Opfer in den eigenen vier Wänden

Immer mehr Frauen in Deutschland werden Opfer von Partnerschaftsgewalt. Das geht aus einer kürzlich veröffentlichten Auswertung des Bundeskriminalamtes (BKA) hervor. Von den etwa 330.000 Frauen, die im Jahr 2019 Opfer einer Gewalttat wurden, waren mehr als ein Drittel Opfer ihres Partners oder Ex-Partners, insgesamt waren es knapp 115.000 Frauen.

Im Jahr 2015 waren in der Kriminalstatistik noch 104.000 weibliche Opfer erfasst gewesen, seither hat sich die Zahl kontinuierlich erhöht – auch in unserer Region: „Häusliche Gewalt ist ein enormes Problem“, sagt Claudia Meise vom Frauennotruf Göttingen. Die Beratungsstelle ist eine von zahlreichen Einrichtungen und Initiativen, die am heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf diese Problematik aufmerksam machen und mehr Schutz für Frauen einfordern wollen (wir berichteten) .

Die Kriminalstatistik gebe nur einen Bruchteil des tatsächlichen Ausmaßes der Gewalt wider, sagt Meise. „Das Dunkelfeld ist viel größer.“ Die BKA-Statistik zeige, dass Frauen sehr viel stärker von Partnergewalt betroffen seien als Männer. 81 Prozent der Opfer waren weiblichen Geschlechts, 19 Prozent männlichen Geschlechts.

Dass Gewalt in der Partnerschaft weit verbreitet ist, zeigt sich auch in der Arbeit der Göttinger Beratungsstelle. Im vergangenen Jahr kümmerten sich die Mitarbeiterinnen des Göttinger Frauennotrufs um mehr als 840 Fälle von häuslicher und sexueller Gewalt, im Jahr zuvor waren es noch 810 Fälle. In mehr als 50 Prozent der Fälle war zuvor die Polizei wegen häuslicher Gewalt im Einsatz gewesen. Dank eines 2003 geschlossenen Kooperationsvertrages mit der Polizei bekommt der Frauennotruf im Nachhinein Kenntnis von solchen Vorfällen und kann dann die betroffenen Frauen kontaktieren. „Wir bekommen so auch Zugang zu Frauen, die von sich aus eher nicht in eine Beratungsstelle gehen würden“, sagt Meise.

Auch die Zahl der Frauen, die von sich aus das Beratungs- und Fachzentrum kontaktieren, sei deutlich gestiegen. Die Mitarbeiterinnen bieten den Hilfesuchenden psychologische Unterstützung und Krisenintervention, geben ihnen rechtliche Informationen und unterstützen sie beim Umgang mit Behörden. Außerdem bieten sie im Bedarfsfall Begleitung bei Strafverfahren gegen ihre Peiniger an und helfen bei der Suche nach weiteren Unterstützungsangeboten.

Extra-Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche

Nicht nur Frauen sind besonders stark von Partnergewalt betroffen: Schätzungen zufolge erlebt jedes fünfte Kind Gewalt in der Beziehung der Eltern mit. Um auch junge Betroffene unterstützen zu können, wurde 2009 in Göttingen eine Extra-Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche namens „Phoenix“ eingerichtet. Im vergangenen Jahr bekamen hier mehr als 300 Kinder und Jugendliche Rat und Hilfe.

Vor allem wenn Kinder da sind, fällt es Frauen häufig schwer, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen. „Das ist oft nicht einfach, sich aus einer Beziehung zu lösen, da gibt es viele Abhängigkeiten“, sagt Meise. So spiele beispielsweise die wirtschaftliche Macht des Partners eine nicht unerhebliche Rolle. Manche Frauen hätten kein eigenes Geld zur Verfügung. Oft sei eine Trennung auch mit sozialem Abstieg verbunden. Frauen hätten oft Angst, bei einer Trennung den Kindern nicht mehr das bieten zu können, was diese vorher hatten. „Man kann Kinder auch mit Geld ködern“, sagt Meise.

Rat und Hilfe bei Gewalt gegen Frauen Frauennotruf Göttingen/Beratungs- und Fachzentrum sexuelle und häusliche Gewalt, Telefon 0551/44684 oder kontakt@frauen-notruf-goettingen.de oder www.frauen-notruf-goettingen.de . Phoenix Kinder- und Jugendberatung bei sexueller und häuslicher Gewalt, Telefon 0551/4994556 oder kontakt@phoenix-goettingen.de , www.phoenix-goettingen.de . Frauenhaus Göttingen, Telefon 0551/5211-800 . Frauennotruf – Beratungsstelle Osterode, Tel. 05522/920770 , Beratung über Signal-App unter 0151 26 29 39 67 . Gewalt gegen Frauen – Hilfetelefon 08000116016 .

Oft üben Männer nicht nur körperliche, sondern auch massive psychische Gewalt aus, um ihre Partnerin an sich zu ketten. „Du bist ja nichts, du findest sowieso keinen anderen“ – das seien typische Vorwürfe, mit denen Männer ihre Frauen „klein“ zu halten versuchten, sagt Meise. Selbst gestandene Frauen, die im Beruf sehr erfolgreich seien, ließen sich durch deren geschickte psychologische Strategie so verunsichern, dass sie den Blick des höchst manipulativen Täters übernähmen. In ihrer Eigenwahrnehmung seien sie dann selbst der Überzeugung, dass sie etwas falsch gemacht und die Schuld daran hätten, dass der Partner seinen Aggressionen freien Lauf lasse.

Ein weiteres häufiges Mittel aus der Trickkiste der Psycho-Gewalttäter sei die gezielte Isolierung der Partnerin. Die betroffenen Frauen hätten irgendwann kaum noch Kontakte zu Freunden und Familienmitgliedern und damit auch niemanden, der sie in ihrer Eigenwahrnehmung korrigieren könne.

Sexualisierte Gewalt: Besonders erniedrigend und demütigend

Besonders erniedrigend und demütigend sei die sexualisierte Gewalt, sagt Meise. Vielen Frauen sei nicht bewusst, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Den Tätern gehe es bei sexueller Gewalt im Übrigen nicht um Sex, sondern um Macht und Kontrolle. Inzwischen greifen diese aber auch zu anderen Instrumenten, um Macht und Kontrolle auszuüben – und zwar mit Hilfe digitaler Gewalt: „Wenn der Mann das Handy und den Rechner eingerichtet hat, ist das die höchste Alarmstufe“, sagt Meise.

Die Mitarbeiterinnen der Göttinger Beratungsstelle für Frauen haben bereits zahlreiche Fälle erlebt, wo der Mann als „Herr über die IT im Haus“ nicht nur alle Pass- und Kennwörter kannte, sondern auch Spyware auf Computer, Laptop und Smartphone gespielt hatte. Auf diese Weise konnte er nicht nur die komplette digitale Kommunikation der Partnerin verfolgen, sondern sich auch dort „einhacken“ und beispielsweise unter ihrem Namen falsche Whatsapp-Nachrichten verbreiten.

Auch Stalking habe deutlich zugenommen, sagt Meise. Dies sei ebenfalls eine besonders perfide Form der Gewalt: „Stalking kann Betroffenen das Leben zur Hölle machen.“ Ein solcher Fall wird derzeit vor dem Landgericht Göttingen verhandelt. Der 37 Jahre alte Angeklagte soll einer Studentin trotz zahlreicher Anordnungen rund eineinhalb Jahre lang ständig nachgestellt und sich über gerichtliche Anordnungen zum Gewaltschutzgesetz hinweggesetzt haben. Die Studentin ist inzwischen psychisch so beeinträchtigt, dass sie sich in therapeutischer Behandlung befindet.