Universitätsmedizin Göttingen lockert Besuchsverbot für Väter

Das Besuchsverbot, das wegen der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen seit 2. November in allen elf Kliniken und Krankenhäusern des Kliniknetzwerkes Südniedersachsen gilt, ist nicht nur auf Verständnis gestoßen. So beklagt sich der Göttinger Jan Christian Schinke, dass die Universitätsmedizin (UMG) keine Väter auf der Wochenstation zulasse, und verweist auf andere Regelungen an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Das hat sich die UMG offensichtlich zu Herzen genommen. „Aufgrund der Reaktionen haben wir unsere Besuchsregelung angepasst und uns etwas mehr geöffnet“, sagt UMG-Sprecher Stefan Weller.

Bislang war nur für die Zeit der Geburt und die ersten Stunden danach eine Begleitperson im Bereich des Kreißsaales zugelassen. Jetzt sind auch im Wochenstationsbereich wieder Besuche von Vätern oder Partnern möglich – „unter Einhaltung der hausinternen Hygieneregeln im Sinne einer Ausnahmeregelung zwischen 15 und 17 Uhr“. Die Familienzimmer, in denen Eltern mit ihrem Neugeborenen die ersten Tage verbringen können, stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Weller verweist auf die sehr hohe Bettenbelegung und die jetzt geltende Besuchszeitenregelung: „Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe kann diesen Service leider erst wieder anbieten, wenn die Corona-Lage es zulässt.“ Schwangerenberatung werde weiterhin angeboten, in Härtefällen auch mit Begleitperson. Ausnahmen des Besuchsverbots Vom generellen Besuchsverbot ausgenommen sind in allen Kliniken der Region zwingend notwendige Begleitpersonen. Das gelte für Patienten, die alleine nicht entscheidungsfähig sind oder sich in einer palliativen Versorgungssituation befinden, sagt Andrea Issendorf, Sprecherin des Evangelischen Krankenhauses Weende (EKW). Ausnahmen gebe es auch bei sozialen Härtefällen, zum Beispiel bei Patienten mit Behinderung, die Unterstützung durch Angehörige benötigen. Auch die UMG lässt Ausnahmen gelten – in den Kinderkliniken, palliativmedizinischen Situationen, Intensivstationen und den Psychiatrischen Kliniken. Ausnahmen für Patienten mit geistigen und körperlichen Behinderungen bestätigt auch Jennifer Krukenberg, Sprecherin des Duderstädter Krankenhauses St. Martini. Auch Erziehungsberechtigte von minderjährigen Patienten seien vom Besuchsverbot ausgenommen. Verwandtenbesuche würden je nach Einzelfall geprüft. Die Voraussetzungen für Besuche reichen vom Fiebermessen bis zum Erfassen von Daten. Draußen vor bleiben Besucher mit grippeähnlichen Symptomen. „Im Weender Krankenhaus dürfen werdende Väter bei der Geburt dabei sein – nach Testung und mit Mund-Nasen-Schutz“, sagt Issendorf. Väter könnten auch im Familienzimmer aufgenommen werden und die Zeit bis zur Entlassung im Krankenhaus bleiben. In der Regel seien das zwei bis drei Tage. Besuche im Aufwachraum nach einer Operation seien grundsätzlich nicht gestattet. Auch hier gilt aber eine Ausnahme für Väter: „Bei einer komplikationslosen Sectio dürfen sie dabei sein und danach im Kreißsaal bei ihrer Frau bleiben.“ Nur Väter erlaubt Ansonsten können Väter täglich zwischen 14 und 18 Uhr zu Besuch auf die Wochenstation kommen, weitere Verwandte nicht. „Wir haben uns für diese Regelung entschieden, weil die Geburt ein sehr besonderes Ereignis ist, an dem drei Menschen beteiligt sind“, sagt EKW-Chefarzt Dr. Georg Fleckenstein: „Wir möchten diese Einheit in diesem für alle Beteiligten wichtigen frühen Stadium nicht zerreißen.“ Die Eltern würden viel Verständnis für die Situation zeigen, sagt Issendorf. Es gebe keine Begehrlichkeiten, die Wochenstation wegen der besonderen Umstände frühzeitiger zu verlassen. In den Helios-Kliniken in Northeim und Herzberg/Osterode ist ebenfalls eine Begleitperson von Schwangeren und Müttern im Wochenbett erlaubt. Das gelte auch für Kaiserschnitte und eine stationäre Aufnahme im Familienzimmer, sagt Martin Wilmsmeier. Die Begleitperson dürfe nicht wechseln, in den 14 Tagen zuvor nicht aus einem Risikogebiet eingereist sein und keinen Kontakt zu Covid-Patienten gehabt haben. Unsere Corona-Übersicht aus Osterode: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort