Von 37 Corona-Kranken am 14. November ist die Zahl der Betroffenen bis 23. November in Hann. Münden auf 92 gestiegen. Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann verweist auf ein breites Infektionsgeschehen in der Drei-Flüsse-Stadt.

In den vergangenen Tagen lag der sogenannte Inzidenzwert bei den Corona-Infektionen im Landkreis Göttingen immer etwas über 50 und damit über dem kritischen Wert. Am Montag stieg er auf 65. Beim Blick auf die aktuellen Infektionsfälle im Landkreis zeigt sich, dass es in der Stadt Göttingen 62 gibt. Bei rund 120.000 Einwohnern sind das 0,05 Prozent. In Hann. Münden leben rund 23.600 Menschen, aktuell waren am Montag 92 mit dem Covid-19-Virus infiziert, das sind 0,4 Prozent.

Sind die Fälle verstreut im Stadtgebiet oder gibt es Ausbruchszentren?

Vom 14. November an war die Zahl der Corona-Erkrankten in der Drei-Flüsse-Stadt stetig angestiegen. Wie ist das zu erklären? Sind die Fälle verstreut im Stadtgebiet oder gibt es Ausbruchszentren?

„Der Anstieg bei den Neuinfektionen in Hann. Münden spiegelt ein breites Infektionsgeschehen im Bereich der Stadt wider. Auch Corona-Fälle in Einrichtungen tragen dazu bei“, erklärt der Sprecher des Landkreises Göttingen, Ulrich Lottmann. Aktuell seien an der Schule am Botanischen Garten zwei Mitglieder der Schulgemeinschaft von einer Corona-Infektion betroffen, sagt Lottmann. Und weiter: „Sie sind in häuslicher Quarantäne. Das gilt vorsorglich auch für elf enge Kontaktpersonen, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen.“ Die Schulgemeinschaft sei informiert. Das Hygienekonzept der Schule greife, deshalb sei der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt.

Drei bestätigte Fälle an den Berufsbildenden Schulen

An den Berufsbildenden Schulen (BBS) Münden gibt es aktuell drei bestätigte Corona-Infektionen bei Personen, die in Verbindung mit der Schule stehen. Vorsorglich befinden sich eine Klasse sowie vereinzelte weitere Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen – sie nehmen also von zu Hause aus am Unterricht teil, um ein Infektionsrisiko auszuschließen, erläutert Lottmann. „Auch hier ist das Hygienekonzept genau für diesen Fall entwickelt und wirkt. Der Schulbetrieb ist nicht beeinträchtigt“, versichert Lottmann. Beide Schulleitungen seien im beständigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab des Landkreises. Die Schulgemeinschaft werde jeweils über die Lage informiert. Auf die Frage, ob in Hann. Münden Alten- und Pflegeheime von einem Ausbruch mit dem Virus betroffen sind, sagt der Sprecher: „Die Pressestelle beziehungsweise der Krisenstab gibt Corona-Fallzahlen grundsätzlich nur bis auf Ebene der Städte und Gemeinden bekannt, nicht für einzelne Einrichtungen, sofern das Infektionsrisiko für die Bevölkerung dadurch nicht erhöht wird.“ Aussagen, wo genau wie viele Menschen infiziert sind, könnten Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulassen. Es müsse im Einzelfall abgewogen werden, ob eine Bekanntgabe nötig sei zum Schutz der Allgemeinheit oder nicht.

Info über betroffene Heime nur bei Infektionsrisiko für Bevölkerung

„Wenn Einrichtungen betroffen sind, nehmen wir deshalb mit den Trägern hinsichtlich der öffentlichen Kommunikation Kontakt auf. Wir bieten Beratung und Unterstützung an“, erklärt Lottmann. Einige Einrichtungen würden den Krisenstab bitten, die Öffentlichkeit zu informieren. „Sofern ein Träger dem Schutz der Persönlichkeitsrechte hohes Gewicht einräumt – und das Infektionsrisiko für die Bevölkerung dadurch nicht erhöht wird – tragen wir dem Rechnung“, verweist Lottmann auf den Umgang mit betroffenen Pflegeeinrichtungen.

Und das ist bei Schulen anders? „Die Haltung des Landkreises als Träger von Einrichtungen, wie weiterführenden Schulen, ist klar: so viel Transparenz wie möglich. Deshalb geben wir entsprechend Auskunft“, erklärt der Sprecher.

