Hohegeiß. Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer aus dem Altkreis Osterode und bittet um Zeugenhinweise.

Polizei sucht Auto mit OHA-Kennzeichen – Unfall in Hohegeiß

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Hohegeiß sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer aus dem Altkreis Osterode und bittet um Zeugenhinweise.

Eine 22-jährige Frau war demnach gegen 7 Uhr mit ihrem Mountainbike in der Hindenburgstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Lange Straße wollte sie geradeaus fahren, als sich von hinten plötzlich ein Auto näherte und nach rechts einbog. Hierbei fuhr der Wagen gegen das Fahrrad der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin, die stürzte. Nach Angaben der 22-Jährigen stoppte der Pkw daraufhin kurz und ein Mann soll aus dem Fahrzeug gerufen haben: „Man hätte ja auch mal zur Seite gehen können“. Danach setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Klippenstraße fort. Der Fahrer beging damit den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht, so die Polizei.

Dunkles Auto

Die Frau verletzt sich bei dem Sturz und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw mit amtlichem Kennzeichen OHA für den Altkreis Osterode gehandelt haben. Weitere Angaben konnten vor Ort nicht gemacht werden. Daher bittet die Polizeistation Braunlage Zeugen des Unfalls um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05520/93260 .