Vorsicht: Jagd zwischen Clausthal und Schulenberg

Das Niedersächsische Forstamt Clausthal bejagt an drei Tagen seine Waldreviere zwischen Clausthal-Zellerfeld und Schulenberg. Die weiträumigen Bewegungsjagden in den Revieren Dietrichsberg und Schulenberg sind für den 25. November, 1. und 11. Dezember angemeldet, teilt das Forstamt mit. Aus Sicherheitsgründen werden auf der Landesstraße 517 Ampelanlagen und Jagd-Hinweisschilder installiert. Sie regeln den Verkehr in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Betroffen ist besonders der Straßenabschnitt zwischen Gasstation und Mittelschulenberg. Bewohner in Festenburg wurden im Vorfeld über die Jagd informiert.

Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, auf der L517 an den drei Jagdtagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren. Autofahrer sollten auf Wild und Jagdhunde in diesem Bereich achten, die plötzlich über die Straße wechseln. Es gelte eine verringerte Höchstgeschwindigkeit, informieren die Niedersächsischen Landesforsten. Nach Beendigung der Jagd werde die Ampelregelung umgehend wieder aufgehoben.