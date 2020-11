Zwei Verletzte nach Ausweichmanöver wegen Wildtier

Echte. Ein Ausweichmanöver wegen eines Wildtieres endete am Montagabend bei Echte im Straßengraben. Dabei wurden die Fahrzeuginsassen verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einem Sachschaden von etwa 6250 Euro kam es gestern, am 23. November bei Echte.

Der 40-jährige Fahrzeugführer war gegen 20.30 Uhr zusammen mit seiner Frau auf der L525 zwischen Willershausen und Echte unterwegs, als er einem Wildtier auf der Fahrbahn ausweichen wollte.

Fahrzeug landete im Straßengraben

Die Polizei berichtete, dass das Fahrzeug durch das Ausweichmanöver auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet und der Fahrer anschließend die Kontrolle über den Pkw verlor. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitpfosten und einem Geländer und kam in dem angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt, die Beifahrerin sogar schwer. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro, die Schäden an den Verkehrseinrichtungen belaufen sich auf etwa 1250 Euro.