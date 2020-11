Corona im Kreis Göttingen: Inzidenzwert steigt auf 64,7

Die Zahl der aktuell mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen liegt bei 282. Dies teilt das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen am Nachmittag des 23. November mit.

Der Inzidenzwert , also die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt laut des maßgeblichen Lageberichts des Landes aktuell bei 64,7. Damit gelten die in der aktuellen Niedersächsischen C orona-Verordnung landesweit verfügten Maßnahmen. Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen konkretisiert die Landesvorgaben per Allgemeinverfügung.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle steigt auf 2.482; davon sind 862 in der Stadt Göttingen gemeldet, 1.620 im weiteren Kreisgebiet . 2.108 Personen im Landkreis Göttingen gelten als von der Infektion genesen, 92 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben .

Die Lage in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte/aktuell Infizierte):

Flecken Adelebsen (18/2)

Gemeinde Bad Grund (75/8)

Stadt Bad Lauterberg (117/6)

Stadt Bad Sachsa (99/8)

Flecken Bovenden (47/4)

Samtgemeinde Dransfeld (27/1)

Stadt Duderstadt (184/17)

Gemeinde Friedland (72/3)

Samtgemeinde Gieboldehausen (87/6)

Gemeinde Gleichen (48/3)

Stadt Göttingen (862/62)

Stadt Hann. Münden (174/88)

Samtgemeinde Hattorf (92/9)

Stadt Herzberg (292/24)

Stadt Osterode (160/11)

Samtgemeinde Radolfshausen (20/9)

Gemeinde Rosdorf (73/8)

Gemeinde Staufenberg (29/12)

Gemeinde Walkenried (6/1).