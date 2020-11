Mit dem Bau eines riesigen Hochwasser-Tunnels will die Verwaltung verhindern, dass Goslars Altstadt noch einmal hilfloses Opfer einer Überflutung wird. Der Tunnelsoll 30 Meter unter der Erde vom Rammelsberg-Haus, am Osterfeld vorbei, bis zur Okerstraße verlaufen und fast 19 Millionen Euro kosten.

Dirk Sielaff, Fachdienstleiter Umwelt und Gewässerschutz, stellte im Bauausschuss die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vor. Demnach soll der Tunnel bis zu 20 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Wintertal an der Stadt vorbeiführen können. Das sei ungefähr die Hälfte der Menge, die beim Hochwasser 2017 durch die Altstadtstraßen rauschte.

80-Prozent-Förderung

2023 oder 2024 gab Sielaff als „optimistischen Baustart“ an, solange bräuchte man wohl noch für die Genehmigungsverfahren. Und für die Förderanträge: Im Optimalfall könnten 80 Prozent der Kosten durch Förderprogramme gedeckt sein. „Die Stadt müsste dann rund vier Millionen Euro für einen dauerhaften Hochwasserschutz investieren“, schlussfolgerte Sielaff.

Die Tunnel-Idee ist nicht neu, allerdings wurde sie noch einmal modifiziert, genauso wie das gesamte Hochwasserschutzkonzept der Stadt. Ursprünglich war geplant, dass anfallende Wassermassen durch den Kahnteich und die Judenteiche gelenkt und die Wallanlagen als Überflutungsgebiet genutzt werden. Doch der dadurch entstehende Schaden wäre immens, so Sielaff im Bauausschuss.

Deshalb soll nun der riesige Tunnel her, der mit knapp drei Metern Durchmesser erhebliche Wassermengen unterhalb der Wasserbreeke, der Clausthaler Straße und des Osterfelds schließlich wieder zurück in die Abzucht führt. Der Tunnel verlaufe mit Ausnahme des Lindenhofs zudem nur unterhalb öffentlicher Grundstücke, was den Bau von Sichtkanälen erleichtere. Goslars Hochwasserkonzept wurde von drei auf fünf Säulen erweitert. Ein Punkt wurde ausgetauscht, nämlich der angedachte Neubau eines Stausees im Wintertal.

„Die Idee wurde erst einmal auf Eis gelegt“, sagte Sielaff. Bis der Bau einer neuen Talsperre realisiert werden kann, würden etliche Jahre vergehen. Stattdessen setzt die Stadt auf die Ertüchtigung des Herzberger Teichs. Der Neubau des Grundablasses soll dafür sorgen, dass der Teich künftig 115.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann und damit eine größere Pufferfunktion erhält.

Eine weitere Säule bildet die Ertüchtigung der Abzucht, die in Zukunft ebenfalls eine wesentlich größere Menge Wasser führen können soll. Des Weiteren plant die Stadt die Einrichtung eines Frühwarnsystems, das mit künstlicher Intelligenz funktioniert.

Dieses soll eine Vorwarnzeit von vier Stunden vor dem Hochwasser schaffen, sodass der Herzberger Teich abgelassen werden kann, um das dann eintreffende Wasser aufzufangen und der Altstadt und ihrer Bewohnerschaft Zeit für Schutzmaßnahmen zu verschaffen.

Der fünfte Pfeiler ist die Sicherung der natürlichen Abflussbahnen des Wassers mithilfe der angeschafften mobilen Dämme. 267.100 Euro hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits in dieses Schlauchdammsystem investiert, das in den folgenden Jahren noch erweitertwerden soll.