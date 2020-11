Corona: Kindergarten in Seesen komplett unter Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar hat am Dienstag den Seesener Kindergarten „Am Spottberg“ vollständig unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind etwa 130 Personen, 95 Kinder und 35 Erwachsene. Grund ist ein positiver Corona-Fall. Das teilte die Keisverwaltung unserer Zeitung mit.

Demnach hatte ein Kind den Kindergarten am Freitag mit Fieber besucht. Am Dienstag erhielt das Gesundheitsamt den positiven Testbefund. Da nach eingehender Recherche nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zum Durchmischen aller Gruppen gekommen ist, werden alle Kinder sowie alle Erzieherinnen und Erzieher als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und müssen sich bis mindestens 27. November in angeordnete häusliche Isolation begeben. Eltern und eventuelle Geschwister stehen selbst nicht unter Quarantäne.

Kinder, die unter Quarantäne stehen, dürfen die Wohnung nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Risikopersonen, die möglicherweise im selben Haushalt leben, sollten Kontakt dringend vermeiden. rtl

