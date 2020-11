„Der Anblick ist schrecklich, es ist eine traurige Angelegenheit“

Bis vor etwas mehr als einer Woche war noch alles in Ordnung in der Welt von Elvira Münchberg. Dann brach die Katastrophe über sie hinein: Ein Großbrand zerstörte ihr Hauptgeschäft an der Rosenstraße in Hann. Münden (wir berichteten), und nur dem mutigen Eingreifen der Einsatzkräfte und dem glücklichen Umstand, dass nicht auch noch starker Wind wehte, ist es zu verdanken, dass nicht eine ganze Häuserzeile in Flammen aufging. Aber auch so ist der entstandene Schaden riesig – vor allem für Münchberg und ihr Schuhhaus Rösel.

„Das war mein Zuhause. Wenn ich daran denke, muss ich mich ganz schwer zusammennehmen“, sagt Münchberg. Die Unternehmerin hat in Hann. Münden einen bekannten Namen, noch bekannter ist der ihres Vaters, der aus dem Sudetenland stammt: Erich Rösel. Mit Rösel verbinden Generationen von Südniedersachsen und Nordhessen das Schuhgeschäft an der Rosenstraße 5 - 7 in Hann. Münden, das nun nicht mehr existiert. Jetzt gibt es nur noch die Zweigstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Am vergangenen Samstagmittag herrscht in dem Gebäude an der Rosenstraße 6, in dem die Unternehmerin bislang Herrenschuhe und kostengünstigere Ware angeboten hatte, ein reges Verkaufsgeschäft. Es ist Räumungsverkauf – in absehbarer Zeit schließt Rösel in Hann. Münden in Gänze seine Pforten. Es ist ein unglücklicher Umstand für Münchberg, dass ihr Hauptgeschäft ausgerechnet in dem Moment bis fast auf die Grundmauern niederbrennt, als sie ihre Filiale auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgeben und das Sortiment ins Stammhaus verlagern will.

Nun ist die Filiale alles, was ihr blieb

„Der Plan war, alles im Hauptgeschäft anzusiedeln, und ich hätte auch genug Platz gehabt“, sagt Münchberg. Nun ist die Filiale alles, was ihr bleibt. Nur: „Es ist gekündigt, und es gibt einen Nachmieter.“ Der Mietvertrag läuft bis zum 31. Dezember, der Räumungsverkauf startete genau einen Tag vor dem Brand des Haupthauses. Münchberg hofft, dass sich der Beginn der geplanten Umbaumaßnahmen noch ein bisschen hinzieht und sie vielleicht bis ins Frühjahr hinein den Räumungsverkauf betreiben kann.

Elvira Münchberg vor der Rosenstraße 7 nach dem Großbrand in Hann. Münden. Foto: Eduard Warda / GT

Der Blick von der Rosenstraße 6 auf das ehemalige Haupthaus ist trostlos: Die Vorderhäuser sind weitgehend abgetragen worden, die weggerissene Wand der Hinterhaus-Wohnung gibt den Blick frei auf einen Spiegel, Kleiderbügel und sorgfältig platzierte Aufbewahrungskörbe im Regal. Drumherum: verkohlte Balken, herunterhängendes Dämmmaterial, verbogenes Metall. „Der Anblick ist schrecklich, es ist eine traurige Angelegenheit“, sagt Münchberg.

Schuhe auf Motorrad ausgeliefert

Schuhe waren und sind ihr Leben. Alles fing an auf dem Sozius des väterlichen Motorrads – der Vater lieferte seinerzeit Schuhe mit dem Motorrad aus, „und ich habe ihn tatkräftig unterstützt“, erzählt die Hann. Mündenerin. Es folgte die Phase des geschäftlichen Erfolgs und der Expansion, angefangen mit dem Laden an der Burgstraße. Dann erwarb der Witzenhäuser Textilunternehmer Köhler die Rosenstraßen-Immobilie, das Nachbarhaus folgte etwas später – ein Aufstieg wie aus dem Bilderbuch. Rösels zwischenzeitlich eröffneter Schuh-Treffpunkt an der Langen Straße zog schließlich an die Rosenstraße 6 direkt gegenüber dem Stammhaus um.

In der Folge betrieb die Unternehmerin zusätzlich drei Geschäfte an der Wilhelmsstraße in Kassel, von denen sie zwei aufgab, weil sie sich verkleinern wollte. Ein kleiner, aber feiner Laden existiert nach wie vor. In Göttingen gibt es Rösel an der Ecke Groner Straße/Papendiek. Sie liebt alle ihre Geschäfte, aber vor allem das Stammhaus, das Eigentum, war für sie ein besonderer Schatz. Wenn Münchberg, in der ehemaligen Filiale sitzend, die Vergangenheit Revue passieren lässt, spricht sie immer von „drüben“, wenn sie eigentlich die Filiale meint – die alte Perspektive ist noch im Kopf drin, obwohl das Hauptgeschäft nur noch Schutt und Asche ist.

Vorwürfe in schlaflosen Nächten

„Ich war vor allem im Haupthaus, habe mich in alle Arbeitsbereiche eingebracht und verfüge aufgrund der langjährigen Erfahrung über ein gutes Schuh-Wissen. Ein gewisses Talent gehört auch dazu“, sagt sie.

Der Brand ist nun ein umso härterer Schlag, und beim Gedanken an den Verlust muss sich Münchberg hin und wieder eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Sie will stark sein und ihren Humor nicht verlieren, aber manchmal ist das schwer.

Großfeuer in Hann. Münden: Mindestens eine Million Euro Schaden Der Einsatz für die Feuerwehr begann am Freitag, 6. November, um 19.37 Uhr mit der Alarmierung: Brand an der Rosenstraße in Hann. Münden. Kurze Zeit später stand das Gebäude bereits in Flammen, später meldete Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Dieter Röthig zwei Häuser in Vollbrand und einen Dachstuhlbrand. Alles in allem zogen sich die Löscharbeiten fast 24 Stunden lang hin, wobei in der Spitze 170 Einsatzkräfte, unter ihnen außer Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis auch Rettungskräfte, Polizei und das Technische Hilfswerk im Einsatz waren. Um den enormen Wasserbedarf zu decken – phasenweise wurden pro Minute 3.000 Liter Wasser auf die Brandstelle gespritzt – zapfte die Feuerwehr die Flüsse an. Am Tag darauf wurde der Schaden von Röthig auf mindestens eine Million Euro geschätzt. Er stufte drei Häuser als Totalverluste ein, mindestens zwei seien unter anderem durch Löschwasser stark beschädigt worden. Ein Problem stellten Glutnester dar, die unter anderem in einer Zwischendecke geortet, aber nicht erreicht werden konnten. In der Folge mussten die zwei hauptsächlich beschädigten Häuser per Bagger bis auf das Erdgeschoss abgetragen werden. Die Brandursachenermittler der Polizei konnten bisher aus Gründen des Eigenschutzes die Brandstelle noch nicht betreten. Der Polizei liegen aber keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Schlimm sind für Münchberg auch die Erinnerungen an die Brandnacht. Weil sie eine Mitarbeiterin aus Kassel im Auto mitnahm, sei sie zeitig gegen 18.30 Uhr aufgebrochen – wäre sie noch länger geblieben, hätte sie vielleicht etwas verhindern oder retten können: Diese Vorwürfe treiben die Geschäftsfrau in schlaflosen Nächten um. Die anderen Mitarbeiterinnen seien an jenem Freitag fünf Minuten später aufgebrochen, nachdem sie ihre übliche Kontrollrunde durch das Haus gedreht hatten.

Der Anruf habe sie ereilt, als sie gerade dabei war, sich Abendessen zuzubereiten. In Rekordzeit ging es über die Autobahn zurück nach Hann. Münden, ihre Beine trugen sie kaum schnell genug. Dann stand sie vor einem lichterloh brennenden Gebäude – und komplett neben sich, wie sie sagt. „Ich habe einen regelrechten Weinkrampf gehabt“, berichtet Münchberg.

Die Anteilnahme der Nachbarn sei sehr groß gewesen, sie habe sich von ihnen liebevoll betreut gefühlt, sagt sie. Später wurde sie von Freunden aus Hann. Münden zu sich genommen und getröstet. Gegen 2 Uhr in der Nacht sei sie noch mal zur Brandstelle gerufen worden, weil die Einsatzkräfte Informationen über die Gegebenheiten benötigten.

Verkohlte Schuhe zu erkennen

Nun sind im bis zum Erdgeschoss abgetragenen Gebäude mit Mühe noch ein paar verkohlte Schuhe in der Auslage zu erkennen, der Rest ist weg. Für den Räumungsverkauf waren bereits einzelne Ausstellungsexemplare in die Filiale gebracht worden, so dass nun öfter im System nachgeschaut werden muss, ob das Pendant im Lager vorrätig oder verbrannt ist. Sehr viele Kunden kämen auf sie zu und bedankten sich für die „schöne modische Auswahl mit Großstadtflair“, die sie in den ganzen Jahren angeboten habe, berichtet Münchberg. „Sie sind traurig, dass das schöne Geschäft abgebrannt ist.“

Über Zahlen und Verluste will sie nichts sagen, auch weil der Großbrand ein enormer Versicherungsschaden ist. „Da ist eine abwartende Tätigkeit gefragt“, sagt sie. Nur so viel: Im Haupthaus seien zum Teil hochwertige Damen-Stiefeletten verbrannt.

Der nächste Termin mit Vertretern der Stadt Hann. Münden steht demnächst an, weil im Hinblick auf den Denkmalschutz eine vernünftige Lösung gefunden werden muss. „Es geht um die Frage: Wo geht die Reise hin?“, berichtet Münchberg, die froh ist, dass sie in dieser Situation auf gute Freunde bauen kann.

Wo geht Münchbergs Reise hin? „Momentan ist es schon eine traurige Situation“, sagt die junggebliebene Unternehmerin. Die Geschäftsfrau ist alles andere als auf den Mund gefallen, aber im Moment wird sie leiser, wenn sie in die Zukunft blickt. Eigentlich sollten die Mitarbeiter aus der Filiale mit dem Sortiment ins Haupthaus umziehen. Nun ist alles anders: „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Mal sehen, was die Zeit bringt“, sagt Elvira Münchberg.