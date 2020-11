Mutmaßlicher Drahtzieher von Drogenschmuggel wieder in Haft

Ein aus der Untersuchungshaft entlassener mutmaßlicher Drahtzieher eines großangelegten Drogenschmuggels aus Spanien sitzt jetzt wieder im Gefängnis. Grund: Das Oberlandesgericht Braunschweig (OLG) hat einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Göttingen gegen einen Beschluss des Landgerichts Göttingen stattgegeben. Die 2. große Strafkammer des Landgerichts hatte den bereits einschlägig vorbestraften 50-jährigen Mann Mitte Oktober zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Trotz der zu erwartenden hohen Strafe hatte die Kammer gleichzeitig mit der Urteilsverkündung den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Dieser Beschluss wurde nun von der zweiten Instanz revidiert.

Das Oberlandesgericht habe die Entscheidung der Strafkammer aufgehoben und die Fortdauer der Haft angeordnet, sagte eine OLG-Sprecherin. Der Angeklagte sei daraufhin festgenommen und am Mittwoch am Landgericht Göttingen vorgeführt worden. Dort habe man ihm den neuen Haftbefehl verkündet. Dieser weiche von der ursprünglichen Fassung ab, weil der Vorwurf des bandenmäßigen Handeltreibens in dem Urteil nicht aufrechterhalten wurde. Das Gericht hatte den 50-Jährigen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie unerlaubter Einfuhr verurteilt. Die Kammer hatte es als erwiesen angesehen, dass der Angeklagte der Drahtzieher eines großangelegten Marihuana-Schmuggels von Spanien nach Deutschland gewesen war und zwei bereits gesondert verurteilten Beteiligten jeweils die entsprechenden Instruktionen gegeben hatte (wir berichteten).

Der Angeklagte war im Januar in Untersuchungshaft gekommen. Das Gericht hatte den Haftbefehl am Tag der Urteilsverkündung insbesondere deshalb außer Vollzug gesetzt, weil der 50-Jährige während seiner Inhaftierung Vater geworden war. Der Angeklagte musste seinen Pass abgeben, sich einmal wöchentlich bei der Polizei Einbeck melden und seinen Wohnsitz bei der Mutter des Kindes nehmen.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Außervollzugsetzung des Haftbefehls Beschwerde eingelegt, weil die Gefahr bestehe, dass sich der Angeklagte der Haftstrafe durch Flucht ins Ausland entziehen könnte. Das Oberlandesgericht Braunschweig sah diese Fluchtgefahr ebenfalls als gegeben an. Auch mit Kind sei es ihm möglich, ins Ausland zu fliehen.