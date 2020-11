Göttingen. Der Einsatz eines „Sea King“ der Marine hat in der Nacht zu Samstag für Aufsehen in Göttingen gesorgt.

Der Einsatz eines Hubschraubers der Bundeswehr hat in der Nacht zu Samstag für Aufsehen in Göttingen gesorgt. Die Maschine war laut Augenzeugen eine Zeit lang über der Südstadt gekreist und dann in der Nähe gelandet.

Es handelte sich bei dem Hubschrauber um den Typ Sea King Mk41, der auf der Nordseeinsel Borkum stationiert ist und zum Marinefliegergeschwader 5 gehört, das seine Basis in Nordholz bei Cuxhaven hat, sagte Fregattenkapitän Dennis Keßler gegenüber dem Göttinger Tageblatt. Die Hauptaufgabe des Transporthubschraubers sei der Such- und Rettungsdienst (SAR) in den deutschen Seegebieten. Er werde auch für zivile Rettungseinsätze wie dringende Patiententransporte verwendet, sagte Keßler. Dies war in Göttingen der Fall. Der Sea King hatte eine Patientin samt Notärztin und Rettungsassistent von Bremerhaven an die Uniklinik Göttingen bringen sollen. „Ein Straßentransport war nicht möglich. Zivile Hubschrauber konnten wegen der Witterung nicht eingesetzt werden.“ Direkt am Universitätsklinikum konnte der große Hubschrauber allerdings nicht landen. Für den dortigen Landeplatz sei der Sea King mit seinen rund neun Tonnen Gewicht zu schwer, erklärte Keßler. Daher sei der Hubschrauber gegen 1.30 Uhr auf der Drachenwiese am südlichen Ortsausgang von Göttingen gelandet. Im Anschluss wurde die Patientin mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Sea King sei dann wieder nach Borkum zurückgeflogen.