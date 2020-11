Zwei Polizeibeamte bei Unfall in Lindau verletzt

Auf einer Einsatzfahrt sind drei Polizeibeamte auf der Bundesstraße in Lindau verunglückt. Bei dem Unfall am Freitagabend wurden zwei Beamte verletzt.

Das Zivilfahrzeug aus dem Bereich Göttingen war um 21.15 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Sonderrechten auf der Bundesstraße in Lindau in Fahrtrichtung Katlenburg unterwegs. Fahrer war ein 26-jähriger Polizeibeamter. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt in „Im Sichenanger“ kam der Pkw links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Werbetafel und einen geparkten BMW. Die beiden weiteren Insassen des Zivilfahrzeuges erlitten Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.