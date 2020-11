Foto: Igor Stevanovic / Bits and Splits - stock.adobe.com (Symbolbild)

Es kam zu Gewalt unter Jugendlichen in Seesen.

Seesen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich in der Nacht zu Samstag, 14. November, in Seesen ereignet hat.

Streit unter Jugendlichen in Seesen eskaliert

In der Bismarckstraße (Einmündung Jacobsonstraße) in Seesen war es gegen 1 Uhr nachts zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Dabei kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.