Protest der Schuhe in Göttingen: „2050 ist zu spät“

Vor dem Neuen Rathaus in Göttingen organisierte Extinction Rebellion (XR) Göttingen am Donnerstag um 15.30 Uhr einen Protest der Schuhe, bei dem knapp 100 Schuhpaare symbolisch für die Bürger mit deren Forderungen in Form von Plakaten platziert wurden und 15 Menschen vor Ort protestierten. Ziel war es, auf die prekäre Situation der Klimakrise aufmerksam zu machen und die Stadt erneut zum Handeln aufzufordern.

Anlass für die Demonstration war eine Sitzung des Göttinger Umweltausschusses. „Die Wiederholung unserer Forderung richtet sich erneut an die Stadt, die Verwaltung, den Oberbürgermeister, den Rat – und heute wieder besonders – an den Umweltausschuss“, so Frederic Michaelsen, Arzt, in seiner Rede vor dem Neuen Rathaus. „Erkennen Sie den Klimanotfall in Göttingen an! ,Endlich’ müssen wir sagen. Denn das Europäische Parlament, die Bundesländer Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie derzeit über 70 Städte und Gemeinden in Deutschland haben dies schon getan.“

Klimapolitik sei krachend gescheitert

Die bisherige Klimapolitik der Stadt sei laut der Umweltaktivisten krachend gescheitert. So sei der CO 2 -Ausstoß seit 2014 nicht weiter gesunken, und der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch betrage magere sieben Prozent. Auch entspräche das Ziel „Klimaneutralität 2050“ nicht dem Stand der Wissenschaft: Für eine 50-prozentige Chance auf Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels müsste ganz Deutschland, und damit auch Göttingen, im Jahr 2035 klimaneutral sein, für eine 66-prozentige Chance sogar schon 2026. „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier“, zierte ein Zitat von Mahatma Gandhi eines der vielen bunten Plakate vor dem Rathaus. Ein anderes, gemalt und geschrieben von einem Kind forderte: „Rettet meine Zukunft – lasst die Wälder stehen, lasst die Tiere nicht im Stich, vermüllt nicht unseren Planeten“.