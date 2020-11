Nach dem Großbrand zeigt sich, warum Brandschutz so wichtig ist

Feuer gilt als größter Feind der Fachwerkstädte. Nach Informationen der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte (ADF) werden jedes Jahr 30 bis 50 Fachwerkhäuser ein Opfer der Flammen, darunter teils bedeutende Baudenkmale. Aktuelles Beispiel ist der Großbrand in der Rosenstraße in Hann. Münden, wodurch mehrere Häuser zerstört wurden. Zwei der betroffenen Häuser mussten abgerissen werden (wir berichteten).

Nach welchen Kriterien werden historische Bauten anders bewertet bei der Entscheidung für oder gegen einen Abriss? Der Leiter des Baubereichs der Stadt Einbeck, Joachim Mertens, verweist auf Paragraf 6 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Demnach „sind Kulturdenkmale instand zu halten, zu pflegen, vor Gefährdung zu schützen und, wenn nötig, instand zu setzen. Sofern also ein Baudenkmal von einem Brandereignis betroffen ist, wird in der Regel geprüft, ob das Gebäude noch soviel Restsubstanz besitzt, dass ein Wiederaufbau möglich ist, oder ob gegebenenfalls noch historisch wertvolle Teile gerettet und gesichert werden können“.

Brandwände im Ernstfall von Vorteil

Weil Gefahr in Verzug war, hatte der Mündener Stadtbrandmeister Dieter Röthig die Entscheidung zum Teilabriss eines zweiten Hauses an der Rosenstraße getroffen. Der Beschluss, den Bagger erneut einzusetzen, sei in Abstimmung mit der Stadtverwaltung und Statikern gefällt worden.

Nicole Prediger, Leiterin des Bereichs Stadtentwicklung der Stadt Hann. Münden und damit auch zuständig für die Bauaufsicht, betont, es sei im Brandfall baulich immer von Vorteil, wenn die Häuser eine eigene Außenwand hätten und sich keine Wände mit dem Nachbarhaus teilten. Prediger: „Besser ist es natürlich, wenn Brandwände vorhanden sind.“

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Feuer in der Altstadt von Hann. Münden. Foto: Swen Pförtner / dpa

Doch Brandschutzwände gebe es vielfach in den historischen Altstädten nicht, wie der Duderstädter Stadtbrandmeister Kai Walter am Beispiel der vielfach durchgehenden Dachböden in der Fachwerkstadt zeigt. Auch gebe es in nicht sanierten Altbauten häufig viel Holz und Lehmwände, aber kaum Brandschutz.

Flucht- und Rettungswege

Ein Problem stellten bei Fachwerkhäusern, die meist seit mehreren hundert Jahren stehen, die Flucht- und Rettungswege dar: Oftmals führe der erste Rettungsweg durch die Haustür und der zweite über die Drehleiter. Prediger geht davon aus, dass nach dem Brand in Hann. Münden innerhalb des Fachwerk5Ecks – ein Zusammenschluss der Fachwerkstädte Hann. Münden, Duderstadt, Einbeck, Osterode und Northeim – „auf Bürgermeister-Ebene“ über Erkenntnisse zum Einsatz gesprochen wird. Bei der Frage des Abrisses müsse „von Objekt zu Objekt“ entschieden werden, aber ein sogenanntes Flächenensemble wie die Altstadt von Hann. Münden stehe unter Denkmalschutz, sodass sich im Einzelfall auch die Denkmalschutzbehörde einbringt.

Ähnlich ist das auch in Duderstadt. Auch dort gilt die Altstadt als Flächendenkmal. Gebäudeeigentümer, die hier ein Haus sanieren möchten, müssen dabei Auflagen des Denkmalschutzes mit denen des Brandschutzes unter einen Hut bringen. Keine leichte, und meist auch keine kostengünstige Aufgabe. „Das ist schon mit einem höheren Aufwand verbunden“, berichtet der Duderstädter Architekt Michael Schmutzer, der bereits bei mehreren Fachwerkhäusern in der Innenstadt die Sanierung begleitet hat. Viele Faktoren spielten dabei eine Rolle, sagt er. Zum Beispiel komme es auf die Nutzung des Gebäudes an.

Welche baulichen Auflagen in Sachen Brandschutz gelten, regelt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO). Besondere Vorgaben für eine Altstadt finden sich dort indes nicht. Außerdem gälten nach Angaben des Einbecker Baubereichsleiters Sonderbauverordnungen.

Info: Vorgaben zum Brandschutz in der Bauverordnung

In der Niedersächsischen Bauverordnung (NBauO) heißt es: „Bauliche Anlagen müssen so errichtet, geändert und instand gehalten werden und so angeordnet, beschaffen und für ihre Benutzung geeignet sein, dass der Entstehung eines Brandes sowie der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind“.

Im Folgenden finden sich Hinweise zum Brandverhalten von Baustoffen und der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen. Wände und Dämmschichten müssen zum Beispiel „widerstandsfähig gegen Feuer sein“. Brandwände müssen laut NBauO vorhanden sein, „soweit dies, insbesondere bei geringen Gebäude- oder Grenzabständen, innerhalb ausgedehnter Gebäude oder bei baulichen Anlagen mit erhöhter Brandgefahr, erforderlich ist, um einer Brandausbreitung entgegenzuwirken“.

Weitere Ausführungen macht die NBauO über Decken und Böden sowie Dächer. An Fenster und Türen, die bei Gefahr der Rettung von Menschen dienen, können wegen des Brandschutzes ebenfalls besondere Anforderungen gestellt werden. Und unter dem Stichwort Rettungswege wird beispielsweise gefordert, dass für „jede Nutzungseinheit mit mindestens einem Aufenthaltsraum“ in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein müssen.