Mutmaßlicher Autodieb flieht vor Polizei und gefährdet Verkehr

Göttingen. Die Polizei sucht betroffene Autofahrer nach einem Vorfall am Sonntagabend in Göttingen.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmaßlicher Autodieb andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. In der Göttinger Jheringstraße überholte er trotz Gegenverkehr und beschädigte einen Streifenwagen.

Mit einem im Maschmühlenweg gestohlenen blauen VW Lupo war der Verdächtigte Sonntagabend, 8. November, vor der Polizei geflüchtet. Dabei hat er in der Jheringstraße gegen 18 Uhr laut ersten Informationen mehrere entgegenkommende Autofahrer gefährdet. Das meldete die Polizei am Donnerstag unserer Zeitung. Im Rahmen der Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug hatten Beamte Wagen und Fahrer zuvor am Groner Tor entdeckt und die Verfolgung aufgenommen.

Flucht vor der Polizei

Die anschließende Flucht vor den Streifenwagen zog sich über die Bürgerstraße und den Rosdorfer Weg bis zur Jheringstraße. Hier überholte der 30-Jährige trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge und beschädigte einen Funkstreifenwagen. Vermutlich nur, weil die Entgegenkommenden geistesgegenwärtig reagierten, blieben Unfälle aus, so die Polizei. Der bereits polizeilich bekannte Bovender bog schließlich auf das Gelände der Polizeidirektion Göttingen an der Groner Landstraße ein und hielt an. Er machte einen verwirrten Eindruck. Gegen den 30-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Kfz-Diebstahls.

Die Polizei bittet Betroffene, die Sonntag von dem Flüchtenden in der Jheringstraße gefährdet wurden, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden. jk/kic