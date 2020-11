Nach Großbrand: Sonderkommission sucht Fotos und Videos

Blick auf ein vom Feuer zerstörtes Geschäftshaus mit Nachbarhäusern in der historischen Altstadt von Hannoversch Münden. In der Altstadt war am 6. November in einem Geschäftshaus ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über, die evakuiert wurden.