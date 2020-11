Pressehaus Tonollo in Göttinger Innenstadt schließt bald

Göttingen. Betreiber Hoffmann verlässt zum Jahreswechsel die Immobilie in der Eins-a-Lage in Göttingen.

Für eine brodelnde Gerüchteküche hat in den vergangenen Tagen ein unscheinbarer Zettel am Pressehaus Tonollo, Weender Straße 44, in der Göttinger Innenstadt gesorgt. „Leider müssen wir unser Pressehaus aus wirtschaftlichen Gründen schließen“, stand dort. Das Sortiment wie Bücher, Zeitschriften und Tabakwaren könne in angeschlossenen Filialen weiterhin erworben werden. Der Pressegroßhandel Tonollo also in wirtschaftlicher Schieflage? Natürlich nicht, erklärt ein Tonollo-Mitarbeiter.

Das Pressehaus werde nicht von Tonollo betrieben. Es sei nur vermietet. Tonollo heiße es wohl nur, weil das Gebäude in Tonollo-Besitz sei. Das bestätigt später auch Wolfgang Tonollo, einer der Geschäftsführer der Tonollo-Beteiligungs GmbH. Vor vier Jahren hätten sie das Geschäft in der Innenstadt aufgegeben. Es sei von Norman Hoffmann übernommen worden. Seither hätten sich die Einkaufsgewohnheiten geändert, so Hoffmann. So ein Angebot sei „in der Lage und in der Branche wirtschaftlich nicht mehr darstellbar“. Problematisch seien die Ladengröße und die laufenden Kosten in der Eins-a-Lage in der Weender Straße. Hoffmann betreibt weitere Geschäfte in Göttingen. pek/kic