In Nüxei erinnert ein Gedenkstein an das Außenlager und die KZ-Zwangsarbeiter.

Wie den Opfern des Baus der Helmetalbahn gedacht werden kann, damit beschäftigt sich eine Studie, die der Landkreis Göttingen in Auftrag gegeben hat.

Vorschläge, wie etwa einen Gedenkweg einzurichten, werden Mittwochabend bei einer Online-Konferenz vorgestellt.

KZ-Zwangsarbeiter stellten 1944/45 einen Teil der Strecke durch den Harz fertig. Sie waren in Außenlagern untergebracht – etwa in Nüxei, wo ein Gedenkstein an das Lager erinnert.