Permanente Feuergefahr in den Fachwerk-Altstädten der Region

Drei Altstadthäuser sind bei dem Großbrand in Hann. Münden am Freitagabend zerstört und weitere stark beschädigt worden. Der Brand hat einmal mehr aufgezeigt, wie schnell sich ein Feuer gerade im Altbaubestand aus vorwiegend Fachwerkhäusern ausbreiten kann. Wo lauern die Gefahren? Und wie sind die Feuerwehren in den Städten des Fachwerk5Ecks gerüstet? Das Tageblatt hat die Stadtbrandmeister von Duderstadt, Osterode, Northeim, Einbeck und Hann. Münden dazu befragt.

„Man muss täglich damit rechnen, dass etwas passiert,“ sagt der Duderstädter Stadtbrandmeister Kai Walter und spricht damit aus, was mit ähnlichen Worten auch seine Kollegen der anderen Fachwerk5Eck-Städte bestätigen. Walter sieht in der Kernstadt Duderstadt „mit das höchste Gefahrenpotenzial, welches wir in der Stadt haben“. Vor allem die dichte Altstadtbebauung ist hier wie auch in Osterode oder Northeim das Problem.

Die Dachstühle der alten Häuser gingen vielfach ineinander über, ohne dass Brandschutzmauern die Gebäude voneinander trennen würden. Das begünstige ein Übergreifen der Flammen, erklärt der Duderstädter Stadtbrandmeister. Im schlimmsten Fall könnte sich ein Brand dann auf eine gesamte Häuserzeile ausdehnen. „Damit müssen wir alle leben“, ergänzt Christian Wille, Stadtbrandmeister von Osterode.

Drehleiterfahrzeuge sind wichtig bei der Brandbekämpfung

Das zu verhindern, haben die Feuerwehren, die in Hann. Münden im Einsatz waren, mit dem stundenlangen Einsatz versucht. Dennoch wurden die Nachbargebäude an der Rosenstraße zerstört. Zum Schutz ihrer Altstädte haben die Feuerwehren im Fachwerk5Eck keine besondere Ausrüstung. Aber gerade bei der engen Bebauung in den Altstadtgassen zählten die Drehleiterfahrzeuge zu den wichtigsten Mitteln der Brandbekämpfung. Könne ein brennendes Fachwerkhaus von beiden Seiten über die Drehleiter gelöscht werden, sei die Chance ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, viel größer, erklärt Walter.

„Wir sind in Duderstadt in der glücklichen Lage, dass wir zwei Drehleitern vor Ort haben“, sagt Walter. Außer dem Drehleiterfahrzeug am Standort der Feuerwehrzentrale am Schützenring stehe auch die Drehleiter der Ottobock-Werksfeuerwehr bereit. In Osterode hingegen gibt es nur eine Drehleiter. Bei Großbränden würden weitere aus den umliegenden Kommunen angefordert, berichtet Wille.

Wie der Northeimer Stadtbrandmeister Bernard Krzepina mitteilt, stehe in Northeim als zweite Drehleiter die des Landkreises zur Verfügung. Weiterhin könnten „Fahrzeuge aus Uslar, Einbeck oder Bad Gandersheim in 20 bis 30 Minuten hier sein“, so Krzepina. Und gäbe es in Osterode einen entsprechenden Einsatz, werde Unterstützung aus Herzberg, Bad Grund, Bad Lauterberg und Bad Sachsa angefordert, sagt Wille.

Der Northeimer Stadtbrandmeister weist noch auf ein weiteres Problem hin, das einen Brandeinsatz erschweren könnte. Breite sich ein Feuer beispielsweise über einen der vielen Innenhöfe aus, gebe es kaum Zugangsmöglichkeiten. Auch in solchen Fällen sei der Drehleitereinsatz von Vorteil.

Weil es in nicht sanierten Altbauten – häufig mit viel Holz und Lehmwänden – kaum Brandschutz gebe, seien die Gefahren in den historischen Altstädten ungleich größer, als etwa in einem Einfamilienhaus im Neubaugebiet, sagt Wille. Allerdings könne kein Gebäudeeigentümer zu Sanierungsmaßnahmen mit entsprechenden Brandschutzvorkehrungen gezwungen werden. Und, gibt Krzepina zu bedenken, vielfach widersprächen sich Brandschutzauflagen und Denkmalschutz.

Brandeinsätze in den Altstädten stellen Feuerwehrleute zwar vor besondere Herausforderungen, doch ein gesondertes Training gebe es nicht, wie einige Stadtbrandmeister sagen. Dennoch seien die Aktiven vorbereitet, denn das grundsätzliche Vorgehen bei Löscheinsätzen werde regelmäßig geübt.

In Einbeck geht man noch einen Schritt weiter, wie Stadtbrandmeister Lars Lachstädter erklärt: „Die aktiven Feuerwehrmitglieder und Führungskräfte werden durch wiederkehrende Übungen in der Altstadt geschult. Sie lernen dadurch die Wasserentnahme-Stellen, die Aufstellungsorte der Fahrzeuge und die Bebauung kennen.“ Die Führungskräfte seien aufgrund ihrer Ausbildung ohnehin wie andernorts auch in der Lage, „bauliche Gegebenheiten und Brandausbreitungen zu beurteilen und die Mannschaft und das Gerät effektiv einzusetzen“.

Großbrände in Fachwerkstädten der Region – eine Chronik In den Ortskernen der Fachwerkstädte in Südniedersachsen kommt es immer wieder zu verheerenden Großbränden. Eine Auswahl aus den vergangenen Jahren: In der Silvesternacht 1998/1999 lösen Feuerwerkskörper einen Großbrand in der Altstadt von Osterode aus. Mehrere Häuser brennen aus oder werden schwer beschädigt. Als eine der ersten Städte Niedersachsens verbietet Osterode Feuerwerk im Zentrum. Weitere Städte folgen. Januar 2005: Durch Brandstiftung geht der Nordturm der Göttinger Johanniskirche in Flammen auf. Schadenshöhe: 3,2 Millionen. März 2005: Ein Hausbesitzer stirbt bei einer von ihm verursachten Explosion eines Hauses an den Langen Brücke in Einbeck. 400 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, die auf Nachbarhäuser übergreifen. Drei Einsatzkräfte werden verletzt, fünf denkmalgeschützte Fachwerkhäuser schwer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund fünf Millionen Euro. August 2005: Ein Dachstuhlbrand in der Duderstädter Apothekenstraße breitet sich in Windeseile auf direkt angrenzende Fachwerkhäuser aus. Eine ganze Häuserzeile ist nicht mehr zu retten. Lehmdecken saugen sich bei den Löscharbeiten mit Wasser voll und drohen einzustürzen. Mehrere Häuser sind nicht mehr bewohnbar, der Schaden geht in die Millionen. März 2006: In Duderstadt steht ein Haus in der Scharrenstraße in Flammen. Der schnelle Feuerwehreinsatz verhindert, dass weitere Gebäude in der Altstadt zerstört werden. Mai 2008: An mehreren Stellen in der Mündener Altstadt werden nahezu zeitgleich Brände gelegt. Acht historische Gebäude werden zerstört, sechs Menschen verletzt. April 2009: In Northeim wütet der schwerste Brand seit mehr als 100 Jahren. Bei dem Großfeuer werden vier Menschen verletzt, acht Fachwerkgebäude zerstört oder schwer beschädigt. August 2012: Bei einem Feuer in der Einbecker Innenstadt werden zwei Fachwerkhäuser zerstört und drei Menschen verletzt. 2020 versetzt dann eine Serie von Brandstiftungen die Menschen in Einbeck in Angst und Schrecken. ku

Darüber hinaus befahren die Feuerwehren in den Fachwerk5Eck-Städten regelmäßig die Altstädte mit ihren Fahrzeugen. Dabei werde geprüft, ob die Löschfahrzeuge und vor allem auch die Drehleiter überall gut hinkämen, erklärt Walter. Außengastronomie, geparkte Autos oder Marktstände dürften im Ernstfall nämlich nicht die Anfahrt der Feuerwehr behindern.

„Das Problem in Altstädten mit Fachwerkhäusern sind die enge Bebauung und die Einsatztiefe, das heißt Hinterhöfe, an die man teilweise sehr schlecht rankommt“, sagt Hann. Mündens Stadtbrandmeister Dieter Röthig, der am vergangenen Wochenende alle Hände voll mit dem Großbrand an der Rosenstraße zu tun hatte. Eine regelrechte Spezialausrüstung gebe es nicht, jedoch eine Drehleiter mit Gelenkmast, die in der Anschaffung bei rund einer Million Euro liegt. Eine Teleskopleiter sei wünschenswert, könne aber von einer Stadt wie Hann. Münden niemals bezahlt werden. Zumindest jedoch geht nach dem Brandereignis am vergangenen Wochenende ein Wunsch in Erfüllung: Die Sparkasse Göttingen finanziert laut Röthig noch in diesem Jahr eine Drohne, die unter anderem mit einer Wärmebildkamera zum Aufspüren von Glutnestern ausgestattet ist.

„Das größte Problem bei einer historischen Altstadt ist der Faktor Zeit“, unterstreicht Röthig. Dazu kämen „Manpower und Wasser, sonst hast du verloren“ – in dieser Hinsicht habe Hann. Münden am Freitagabend noch Glück gehabt, denn viele Kameraden seien einsatzbereit gewesen und es habe keinen Wind gegeben. Extra-Schulungen für den Einsatz in der Altstadt gebe es in Hann. Münden nicht. Auch so wisse jeder, was er zu tun habe, so Röthig.

Nicole Prediger ist die Leiterin des Bereichs Stadtentwicklung der Stadt Hann. Münden, zu dem auch die Bauaufsicht gehört. Baulich sei es im Brandfall immer von Vorteil, wenn die Häuser eine eigene Außenwand hätten und keine gemeinsamen Wände mit dem Nachbarhaus. Prediger: „Besser ist es natürlich, wenn Brandwände vorhanden sind.“

Ein Problem stellten bei teilweise mehrere 100 Jahre alten Fachwerkhäuser die Flucht- und Rettungswege dar: Oftmals führe der erste Rettungsweg durch die Haustür und der zweite über die Drehleiter. Dachgauben seien aus diesem Grund so beschaffen, dass die Feuerwehr sie problemlos „anleitern“ könne. Prediger geht davon aus, dass nach dem Brand in Hann. Münden innerhalb des Fachwerk5Ecks „auf Bürgermeister-Ebene“ über Erkenntnisse des Einsatzes gesprochen wird. Bei der Frage des Abrisses müsse „von Objekt zu Objekt“ entschieden werden, aber ein Flächenensemble wie die Altstadt von Hann. Münden stehe unter Denkmalschutz, sodass sich im Einzelfall auch die Denkmalschutzbehörde einbringt.