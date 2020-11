Großbrand in Hannoversch Münden nach 24 Stunden gelöscht

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen nach einem Feuer in einem Geschäftshaus in der historischen Altstadt. In der Altstadt von Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist am Freitagabend in einem Geschäftshaus ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über, die evakuiert wurden.

Nach dem Großbrand in der historischen Fachwerk-Altstadt von Hannoversch Münden in Südniedersachsen laufen die Brandermittlungen. Neue Erkenntnisse gebe es bislang nicht, teilten die Polizei und Feuerwehr am Montag in Göttingen mit.

Feuer richtet Schaden in Millionenhöhe an

Das Feuer war erst nach rund 24 Stunden gelöscht worden, betroffen sind mindestens sechs bis sieben Häuser, einige wurden bei dem Brand komplett zerstört. Das Feuer war am Freitagabend in einem Geschäftshaus ausgebrochen und richtete einen Schaden von mehreren Millionen Euro an. Verletzte gab es nicht, alle Bewohner konnten sich ins Freie retten.

Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf Brandstiftung

Die Flammen griffen auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über, die evakuiert wurden. Auch am Sonntag waren noch einige Straßenzüge in der Mündener Altstadt gesperrt. Bislang gab es nach Polizeiangaben keine Hinweise darauf, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde.

In Hannoversch Mündens Altstadt brennt es häufiger

In der historischen Altstadt von Hannoversch Münden kam es schon öfter zu folgenschweren Bränden. 2015 starb dabei ein Mann. 2008 richtete eine Feuersbrunst in der Altstadt einen Schaden von mehreren Millionen Euro an. Damals waren sieben Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert teils völlig zerstört worden.

