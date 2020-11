Seesen: Spürhunde finden vermisste Seniorin in Kirche

Seesen. Polizei und Feuerwehr haben in den vergangenen Tagen in Seesen intensiv nach einer vermissten Frau gesucht. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Was war passiert? Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei in Seesen mitgeteilt, dass eine 71-jährige Frau aus einem Seniorenheim verschwunden sei. Ein Streifenwagen konnte die orientierungslose Dame in einem Verdachtsbereich nicht antreffen. Auch Mitarbeiter des Seniorenheimes suchten nach der Frau. Am Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, die mit 69 Kräften im gesamten Stadtgebiet und der näheren Umgebung nach der Vermissten suchte. Hierbei kamen auch Wärmebildkameras und eine Drohne zum Einsatz. Die Suche wurde gegen 1 Uhr von der Feuerwehr abgebrochen. Im weiteren Verlauf wurden die eingesetzten Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Goslar von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Trotz Nachtsichtgerät und Wärmebildkamera konnte die Seniorin jedoch nicht gefunden werden.

Reiterstaffel und Spürhunde im Einsatz

Am Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt. Hierzu wurde zusätzlich die Reiterstaffel und ein Hundeführer mit zwei Man-Trailer-Hunden eingesetzt. Die Hunde verfolgten eine Spur in Richtung einer Kirche in Seesen. Dort konnte die 71-Jährige endlich wohlbehalten aufgefunden werden. pol/mh