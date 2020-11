Covid-19 im Eichsfeld: „Klarer Hotspot lässt sich nicht benennen“

Die Infektionen mit Covid-19 waren im Eichsfeld in der vergangenen Woche stark angestiegen. Im Bereich der Stadt Duderstadt hatte sich die Zahl mit 45 etwa vervierfacht, in der Samtgemeinde Gieboldehausen mit 23 etwa verdreifacht. Seit Anfang der Woche haben sich die Zahlen wieder halbiert. Am Mittwoch waren in Duderstadt 26 Menschen infiziert, in Gieboldehausen elf.

„Einzelne Corona-Ausbrüche in Einrichtungen sind bekannt", erklärt Ulrich Lottmann, Verwaltungssprecher des Landkreises Göttingen. „Darüber hinaus handelt es sich um ein breites Infektionsgeschehen, ein klarer Hotspot lässt sich nicht benennen." Das zeige aber, dass die Beschränkungen und Hygienemaßnahmen der Landesverordnung und des Gesundheitsamtes erforderlich seien. „Wir alle sind in der Verantwortung; jede und jeder kann dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen", so Lottmann. Dass die Zahlen jetzt wieder gefallen sind, liege daran, dass fortlaufend Personen aus der Liste der akut Infizierten/Erkrankten herausgenommen werden, erklärt Lottmann. Das geschehe nach bestätigter Genesung bei symptomatischen Personen, dem wiederholten Nachweis negativer Testergebnisse oder nach Ablauf der Quarantäne ohne Erkrankung bei asymptomatischen Personen. „Das können mitunter viele Personen innerhalb eines kurzen Zeitraums sein, wenn zuvor beispielsweise bei einem Reihentest viele Personen auf einen Schlag positiv getestet wurden", so der Landkreissprecher. „Verkürzt gesprochen folgt ein starker Abfall in der Regel einem starken Anstieg 14 Tage zuvor. Solche Schwankungen wird es weiterhin geben." Eine pauschale Beurteilung der Situation sei nicht möglich. „Das Infektionsgeschehen muss immer aktuell betrachtet und eingeschätzt werden", erklärt Lottmann. „Das ist die Arbeit, die jeden Tag vom Gesundheitsamt und den Krisenstäben geleistet wird." Weitere Maßnahmen hängen von der Entwicklung ab. Diese wird vom Krisenstab des Landkreises beständig beobachtet und beurteilt. So sei beispielsweise zuletzt per Allgemeinverfügung die Maskenpflicht in der Stadt Duderstadt innerhalb des Walls bei Überschreiten der Inzidenzwerte angeordnet worden. Das sei eine gezielte Reaktion auf das Infektionsgeschehen vor Ort auf Basis der aktuellen Landesverordnung. „Im Krisenstab des Landkreises sind die Städte und Gemeinden des Landkreises vertreten; ihre Expertise wird geschätzt und geachtet."