Corona: Kreis Goslar meldet 14 Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Goslar ist erneut gestiegen. Im Vergleich zu Montag verzeichnete das Gesundheitsamt am Dienstag 14 Neuinfektionen. Die Anzahl der Gesamtfälle steigt somit auf 490. Der Inzidenzwert beträgt 62,9.

Als genesen gelten 350 Personen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt hatten. 25 Bürger sind an oder mit Corona verstorben. Aktuell sind 115 Personen, darunter 18 in Clausthal-Zellerfeld, mit Covid-19 infiziert. 604 Krankheitsverdächtige befinden sich in häuslicher Isolation. kic