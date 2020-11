Maskenpflicht gilt jetzt auch in Innenstadt von Seesen

Seit Montag besteht in der unteren Jacobsonstraße, auf dem Jacobsonplatz, dem Dr.-Heinrich-Jasper-Platz sowie in der Marktstraße in Seesen Mundschutzpflicht. Passanten werden durch Schilder, die der Baubetriebshof der Stadt Seesen in den Straßen angebracht hat, auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen – zusätzlich sind Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes verstärkt im Einsatz und machen Fußgänger auf die neue Pflicht aufmerksam.

Für alle Bürger ab 13 Jahren

Laut Verwaltung wird die Stadt Seesen von der Polizei unterstützt: „Auch unsere Mitarbeiter achten jetzt besonders auf die Umsetzung der von Landkreis und Land geforderten Maßnahmen“, sagt Lothar Niemann von der Polizei Seesen. Insgesamt zeigten sich die Seesener bisher sehr verständnisvoll.

Die Mundschutzpflicht gilt für alle Bürger ab 13 Jahren, die die genannten Straßen passieren – auch Radfahrer und Jogger sind nicht ausgenommen. „Die Bedeckung von Mund und Nase bedeutet auch, dass Rauchen, Essen und Trinken in diesen Bereichen nicht mehr gestattet ist“, ergänzt Uwe Zimmermann, Leiter des Fachbereichs Ordnung.

