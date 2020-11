Castor rollt nachts durch Göttingen – kaum Proteste an Strecke

Der Castortransport mit hoch radioaktivem Atommüll aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield hat sein Ziel erreicht. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr fuhr der mit sechs Castoren beladene, rund 600 Meter lange Zug in den Bahnhof von Biblis in Hessen ein, wie das Protestbündnis „Castor stoppen“ mitteilte. Etwa zwei Dutzend Aktivisten demonstrierten dort im Umfeld des Bahnhofs und besetzten das Gleis zum Zwischenlager. Von dort sollten die Waggons mit den Behältern über ein Stichgleis zum Atommüllzwischenlager gebracht werden, das sich auf dem Gelände des abgeschalteten Atomkraftwerks Biblis befindet.

Der Zug war am Dienstagabend um 19.30 Uhr im niedersächsischen Nordenham losgefahren. Dort waren die Castoren zuvor von einem Schiff auf die Waggons verladen worden. Seit dem Start des Frachters im englischen Hafen Barrow-in-Furness war der Transport mehr als eine Woche unterwegs.

Die 12,5 Stunden lange offenbar fast störungsfreie Fahrt durch Deutschland führte über Bremen, Hannover, Göttingen, Bebra, Fulda, Hanau, Darmstadt nach Biblis. Die Strecke war mit einem massiven Polizeiaufgebot gesichert worden. Der hoch radioaktive und strahlende Atommüll wurde auch durch belebte Bahnhöfe geführt, so zum Beispiel in Bremen und Göttingen.

Entlang der möglichen Strecken waren Proteste angekündigt. Die Castor-Transporte waren in der Vergangenheit oft von großen Protesten mit Blockaden der Gleise begleitet gewesen.

Atomkraftgegner demonstrierten

In der Nacht zu Mittwoch demonstrierten Atomkraftgegner an vielen Orten entlang der Bahnstrecke gegen den Castortransport. Kundgebungen und Mahnwachen gab es dem Bündnis „Castor stoppen“ zufolge unter anderem in Bremen, Hannover, Göttingen sowie im hessischen Groß-Gerau. Im Bahnhof Hannover-Linden protestierten Aktivisten während der Durchfahrt des Zuges mit Transparenten auf dem Bahnsteig.

In Göttingen versammelten sich am späten Dienstagabend vor dem Bahnhof rund 30 Castor-Gegner der Anti-Atom-Initiative. Die Polizei hatte den Bahnhof für die Durchfahrt des Zuges abgesperrt. „Ohne weitere Vorkommnisse. Alles friedlich“, sagte Polizeisprecherin Michaela Burchardt am Mittwochmorgen.

Anti-Atomkraft-Gegner protestieren neben Polizisten auf dem Bahnhof von Biblis in Hessen gegen den Transport der Castor-Behälter. Foto: Boris Roessler / dpa

Beim zuvor letzten Castor-Transport vor neun Jahren hatten in Göttingen noch mehrere hundert Menschen gegen den Atommüll-Transport demonstriert. Im Dreiländereck hatten rund 100 Demonstranten aus Hessen, Niedersachsen und Thüringen durch Gleisbesetzungen auf der unübersichtlichen Strecke zwischen Neu-Eichenberg Bahnhof und Friedland für eine knapp zweistündige Wartezeit des Zuges gesorgt.

Der Göttinger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Jürgen Trittin, zeigte Verständnis für den Transport. Er twitterte am Morgen: „Auch Atomkraftgegner haben die Verantwortung, jenen Atommüll zurück zu nehmen, der aus deutschen Atomkraftwerken ins Ausland geschafft wurde. Deshalb muss der #Castor2020 nach #Biblis zurück.“

Das Bündnis „Castor stoppen“ erneuerte seine Kritik an einer „unsinnigen Atommüll-Verschiebung“. Es gebe bis heute kein Konzept für die Langzeitlagerung von Atommüll. Stattdessen würden die Zwischenlager an den AKW-Standorten wie in Biblis „zu unsicheren Langzeitlagern – weit über den Zeitraum der bestehenden Genehmigungen hinaus“. Immer noch produzierten in Deutschland sechs Atomkraftwerke weiteren Atommüll.

Die Polizei zog am Mittwoch eine positive Bilanz ihres Einsatzes. „Es gab keine Störungen während der Schiffsankunft, der Verladephase und während des Transportes“, sagte Gesamteinsatzleiter Andreas Sagehorn von der Polizei in Oldenburg in deren Verantwortung der Einsatz in Niedersachsen lag. Ein polizeilicher Einsatz in dieser Größenordnung unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie sei eine ganz besondere Herausforderung gewesen. Die Polizei hatte allein in den Bundesländern Bremen und Niedersachsen knapp 3.000 Beamte zum Schutz des Castortransportes aufgeboten.

Polizei ermittelt in zwei Fällen

Nach Angaben der Polizei seien zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Luftfahrtgesetz eingeleitet worden. Unbekannte hätten im Bereich Nordenham unerlaubt eine Drohne steigen lassen.

Zwischen 31. Oktober bis zum 4. November gab es nach Auskunft der Polizei in Niedersachsen und Bremen sieben Versammlungen an fünf verschiedenen Orten, die meisten im Bereich Nordenham, jedoch auch in Oldenburg, Bremen, Hannover und Göttingen. Bei den jeweiligen Mahnwachen beziehungsweise Versammlungen hätten maximal 150 Personen teilgenommen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie hatten sich neben Atomkraftgegnern und Politikern der Grünen auch die Polizeigewerkschaft GdP und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) gegen den Castortransport zum jetzigen Zeitpunkt gewandt.

6.000 Bundespolizisten im Einsatz

Der ursprünglich bereits für Anfang April geplante Transport war am 12. März durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zunächst abgesagt worden. Der Einsatz von alleine 6.000 zum Schutz des Transportes eingesetzten Bundespolizisten sei wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht zu verantworten, hatte Seehofer erklärt. Ungeachtet hoher Infektionszahlen bestand die Bundesregierung nun jedoch auf den Transport.

Nach Sellafield sowie in die französische Wiederaufarbeitungsfabrik La Hague wurden bis 2005 abgebrannte Spaltelemente aus deutschen Atomkraftwerken gebracht. Die Bundesrepublik ist grundsätzlich zur Rücknahme des Atommülls verpflichtet. Insgesamt 19 weitere Castorbehälter müssen in den nächsten Jahren noch von Deutschland zurückgenommen werden.