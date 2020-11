Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein wenige Wochen alter Säugling tödlich verletzt wurde, wird erneut vor Gericht verhandelt. Grund: Die Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Göttingen eingelegt.

Das Schöffengericht hatte im Juli einen 27 Jahre alten Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Göttingen wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft halte dieses Strafmaß für zu niedrig und wolle eine höhere Strafe erreichen, sagte Behördensprecher Andreas Buick. Die eingelegte Berufung hat zur Folge, dass nun in zweiter Instanz das Landgericht Göttingen über den Fall befinden muss.

Betrunken und abgelenkt

Der folgenschwere Unfall hatte sich im Juli 2019 auf einer Kreisstraße am Ortsausgang von Kerstlingerode im Landkreis Göttingen ereignet. Obwohl er bereits zehn bis zwölf Flaschen Bier getrunken hatte, hatte sich der Angeklagte an jenem Abend ans Steuer eines Pkw gesetzt, um ins Nachbardorf zu fahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er nicht nur betrunken (ein Alkoholtest ergab damals einen Wert von 1,2 Promille), sondern auch abgelenkt gewesen war. Statt auf die Straße habe er auf sein Smartphone geblickt. Dadurch habe er nicht oder zu spät gesehen, dass ihm am Fahrbahnrand eine Nachbarin mit einem Kinderwagen und zwei angeleinten Hunden entgegenkam. Kurz hinter dem Ortsausgang kollidierte der Pkw frontal mit dem Kinderwagen. Das sechs Wochen alte Baby erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und verstarb am folgenden Tag im Göttinger Universitätsklinikum.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte am Ende des ersten Prozesses in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert. Dies hätte bedeutet, dass der Unfallfahrer ins Gefängnis hätte gehen müssen, da bei einer Strafe von mehr als zwei Jahren keine Bewährung mehr möglich ist. Die Verteidigung hatte hingegen eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren beantragt.