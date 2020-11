Eine Reise zu sich selbst – und ans Ende der Welt

Stille. Absolute Stille. Eine spiegelglatte Wasseroberfläche – hin und wieder durchbricht eine Eisscholle die „50 Shades of Blue“. Kein Blau ist wie das andere, und das des Meeres scheint sich in dem des Himmels zu spiegeln. Wolfgang Knuth hat all das erlebt und inhaliert – bei einer Reise in die Antarktis, die sich jährte: Am 31. Oktober 2019 brach der Goslarer auf.

Wolfgang Knuth unternimmt eine Reise ans Ende der Welt und zu sich selbst. Foto: Privat

Natürlich ist er froh, dieses Abenteuer nicht für 2020 geplant zu haben; es hätte sich nicht ereignet. So mancher zehrt im Corona-Jahr von den Erlebnissen einer vergangenen Reise. Das „ewige Eis“, dessen Ewigkeit nie stärker infrage gestellt wurde als in der Gegenwart, hat den Goslarer Komponisten beeindruckt, und das ist noch zu schwach ausgedrückt. Die Reise ans Ende der Welt, die auch eine Reise ins Innere war, hat seine Seele berührt.

„Natürlich habe ich Tausende von Pinguinen gesehen – und gerochen“, berichtet er. Und natürlich hat er die hübschen kleinen Kerle im Frack auch fotografiert. „Aber deshalb bin ich nicht hingefahren, um ein Selfie mit einem Pinguin zu machen“, versichert er.

Neben dem Genuss der „traumschönen Landschaft“ ging es um ganz viel Fachwissen: um Ökonomie und Ökologie, die Tierwelt, den Klimawandel, der mit dem Ausstoß von CO 2 beschleunigt wird. Die zwölftägige Fahrt auf der „MV Ortelius“, einem (ehemaligen) Forschungsschiff, das jetzt touristische Fahrten mit Expeditionscharakter an eines der Enden der Welt anbietet, wurde von einer Wissenschaftlerin aus Südafrika begleitet. Jeden Morgen gab es Fachvorträge auf hohem Niveau und in englischer Sprache – die 111 Passagiere stammten aus nicht weniger als 22 Nationen.

Laut knallende Eisblöcke

Unter den Eisschollen ist das Wasser beinahe türkis; eine Welt voller faszinierender Nuancen der blauen Farbpalette. Foto: Wolfgang Knuth / Privat

„Man hat diese romantische Sehnsucht nach Unberührtheit“, sagt der Island-Erfahrene – „aber die gibt es nicht.“ Wer in die Antarktis reist, reist längst in eine Kulturlandschaft, wird auch Zeuge ihrer Zerstörung. „Es verändert sich durch unseren Einfluss“, sagt Knuth: „Der Stöpsel in der Badewanne wackelt.“„Du hörst es knallen nachts“, erzählt er von den Geräuschen, die das Absplittern des Eises begleiten – Stück um Stück. „Und doch: Vier Tage strahlender Sonnenschein boten genug Stoff für herrliche Fotomotive und Kalender.

Mit Schlauchbooten wurden die Reisenden an Land gebracht, auf Ausflüge unter anderem zu Kolonien von Esels- und anderen Pinguinen. „Sie laufen Dir vor die Füße“, beschreibt Knuth, zu Tausenden, es gebe wahre „Highways“ zu den Brutplätzen. „Ich bin so voller Eindrücke, ich explodiere förmlich“, sagte Knuth kurz nach seiner Rückkehr. Mit mehr Abstand ist die Faszination nicht kleiner geworden. „Irreal, begeisternd, traurig, wütend“ beschreibt Knuth seine Eindrücke und Gefühle – und den neuen Blick auf die eigene Existenz, denn der 61-Jährige ist sich jederzeit bewusst, selbst Teil derjenigen zu sein, die zum Klimawandel beitragen. „Greta legt den Finger in die Wunde“, sagt er – mit Respekt. Am Ende einer Reise wie dieser, 13.000 Kilometer nach Süden, Frankfurt, Sao Paulo, Buenos Aires, Ushuaia (Feuerland), dann durch die sturmumtoste Drake Passage – bleibt die Demut.

Pinguin-Highway in der Antarktis: Noch gibt es viele von ihnen, aber ihr Lebensraum schmilzt. Foto: Wolfgang Knuth / Privat

„Es war auch eine Strapaze“, gesteht Knuth – nicht zuletzt die vier Stunden Turbulenzen über dem Atlantik: „Da wird man religiös.“ Dann zwölf Tage „innere Turbulenzen“: Eindrücke, die man erst einmal verarbeiten muss, ein Körper, der schon da ist, ein Geist, der versucht, hinterherzukommen.

Ein Fest für die Augen

Dabei half ein Tag an Bord, eine Auszeit von der Gruppe, die er sich gönnte. Ein Tag nur Hören und Sehen. Die See, sonst auch mal rau, an diesem Tag ruhig, das Auge schwelgt in Licht und Farbe, ersäuft in Strukturen wie Wellen oder der „Klötzchenarchitektur“ der Eisberge, einer sieht aus wie das „Schloss der Eisprinzessin“. Am liebsten würde er sofort wieder hinfahren – oder auch nicht. Würde es je wieder so sein wie beim ersten Mal?

Was bleibt, ist der Versuch, verantwortlich zu leben. Regional zu agieren und zu konsumieren, den ökologischen Fußabdruck klein zu halten, sich aber auch „nicht auffressen zu lassen“ von der Wut und Trauer über die Menschen und sich selbst.

„Ich habe nur dieses eine Leben“, sagt Knuth – fest entschlossen, es mit allen Sinnen zu erfahren.