Lesefest in Corona-Zeiten: 6.400 Besucher konnten live dabei sein

Der 29. Göttinger Literaturherbst endete am Sonntag. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden. Große Stars der Szene waren zu Gast.

Der 29. Göttinger Literaturherbst endete am Sonntag, 1. November. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden. Das komplette Programm habe bis auf wenige Ausnahmen auf die Bühne gebracht werden können. 6400 Besucher konnten die rund 60 Veranstaltungen aus dem Bereich Belletristik und Sachbuch live erleben. Über das rund 3000-mal verkaufte On-Air-Ticket nahmen darüber hinaus Besucher aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Schweden und sogar aus Paraguay am Festival teil, so Nina Hornig, Sprecherin des Literaturherbstes.

Aufgrund der großen Nachfrage wird das On-Air-Angebot noch bis zum 30. November verlängert. Über die Mediathek des Literaturherbstes sind viele Veranstaltungen weiterhin abrufbar. Mit dem Kulturticket hätten außerdem alle Studierenden der Universität Göttingen sowie der PFH Göttingen freien Online-Zugang zum On-Air-Angebot, so die Veranstalter. Zusammen mit den Tickets für Festivalpartner seien somit mehr als 30.000 On-Air-Tickets im Umlauf. Mit mehreren Zehntausend digitalen Besuchern ziehe das Festival bisher eine positive Bilanz. Die abschließende Auswertung der Zugriffszahlen erfolge Ende November. „Wir haben eine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen gefunden und sind dankbar, dass wir mit unserem sorgfältig durchdachten Konzept nun eine Punktlandung geschafft haben“, so Johannes-Peter Herberhold, Geschäftsführer des Göttinger Literaturherbstes. „Ohne die finanzielle Unterstützung des Hauptsponsors Sartorius sowie des Engagements der Max-Planck-Institute, der Universität Göttingen, der Sparkasse Göttingen, verschiedener Stiftungen und der vielen weiteren Förderer wäre das nicht möglich gewesen. Es gab viel Zuspruch für das Wagnis, ein großes Lesefest wie den Göttinger Literaturherbst in Zeiten der Coronapandemie durchzuführen, auch von unseren Künstlern“, beschreibt Herberhold das Stimmungsbild. Elke Heidenreich und Uwe Timm dabei Große Stars der Szene seien zu Gast gewesen, darunter Uwe Timm, Elke Heidenreich, Olivia Wenzel, Christian Berkel, Linda Zervakis, Paul Maar, Peter Maffay, Achim Reichel, Kübra Gümüşay und Mai Thi Nguyen-Kim. Die live in der Paulinerkirche aufgenommene und digital ausgestrahlte Reihe „Wissenschaft beim Göttinger Literaturherbst“ habe auch 2020 Einblicke in die Spitzenforschung gegeben und präsentierte Forschende wie Markus Rex oder Jutta Allmendinger.