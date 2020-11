Stromsperren im Landkreis: Und plötzlich ist der Strom weg

Und plötzlich ist der Strom weg – ganz so einfach kann das in Deutschland durch eine sogenannte Stromsperre nicht passieren. Aber: Dass ein Anbieter einem Haushalt den Strom abschaltet oder die Abschaltung zumindest androht, passiert auch in der Region immer wieder. Wie läuft eine Stromsperre ab? Was kann ich als Betroffener tun, um sie zu verhindern oder zu beenden?

25.191 Stromsperren wurden im Landkreis Göttingen in den Jahren 2018 und 2019 angedroht – 1.920 wurden umgesetzt. Diese Zahlen nennt Doreen Fragel, Geschäftsführerin der Göttinger Energieagentur. Der gemeinnützige Verein beschäftigt sich mit Fragen rund um den Energieverbrauch im Landkreis und bietet unter anderem Beratungen an. „Das ist ein großes Thema und ein echtes Problem für die Betroffenen“, betont Fragel.

Der Strom wird abgeschaltet

Veranlasst würden Stromsperren, also die Unterbrechung der Stromversorgung für einzelne Haushalte wegen Zahlungsrückständen, üblicherweise durch den jeweiligen Energieversorger, erklärt Fragel. Dann beauftragt der Versorger, also das Unternehmen, von dem ein Haushalt den Strom bezieht, den Netzbetreiber – in weiten Teilen des Landkreises ist das die EAM – mit der Abschaltung der Stromversorgung.

Das gehe aber nicht von heute auf morgen, betont Fragel. Wer mit seinen Stromrechnungen im Rückstand sei, muss also nicht befürchten, unangekündigt plötzlich im Dunkeln zu sitzen: Eine erste Mahnung fordert die Begleichung ausstehender Rechnungen innerhalb von vier Wochen, eine zweite innerhalb von zwei Wochen. Erst danach beauftragt der Stromanbieter eine Stromsperre innerhalb von sechs Werktagen – in jedem Stromliefervertrag ist diese Möglichkeit nach Angaben Fragels festgehalten.

Kosten für Stromsperren werden auf Kunden abgewälzt

Wie viele Menschen konkret von Stromsperren betroffen sind, lasse sich indes nicht sagen, so Fragel. Denn in die Statistik zählen auch leerstehende Wohnungen herein und einzelne Wohnungen können mehrfach gezählt werden. Das Problem: „Meist reagieren die Kunden nicht auf Mahnungen, sondern erst auf die Sperrankündigung“, so Fragel. Auch deshalb komme es immer wieder zu Stromsperren, die sich eigentlich von vornherein vermeiden ließen.

„Grundsätzlich werden Zählersperrungen vermieden“, betont Fragel. Denn Stromsperren kosteten Geld und Arbeitszeit – bis zu 100 Euro pro Vorgang. Diese Kosten entstehen zwar nur, wenn die Stromsperre wirklich umgesetzt wird. Doch dann werden sie vom Netzbetreiber an den Anbieter weitergegeben – und der wälze sie auf den Kunden ab, sagt Fragel. Das verschärfe dann die Situation der Betroffenen, die sich nicht nur mit ihrem Anbieter auf eine Abzahlung ihrer Schulden (in Raten) einigen müssen, sondern auch die Zusatzkosten stemmen müssen.

Zahlen könnten durch Corona steigen

Die Zahlen seien in den vergangenen Jahren stabil gewesen, sagt Fragel – aber eben hoch. Deutschlandweit gab es 2019 nach Angaben der Bundesnetzagentur knapp 300.000 Stromsperren, 4,75 Millionen Haushalten wurde eine Sperre angedroht. Dass sich viel dafür tun lasse, es gar nicht so weit kommen zu lassen, sei vielen Menschen gar nicht bewusst, so Fragel. Beratungs- und Unterstützungsangebote könnten helfen, Strom zu sparen und so auch die Kosten zu senken.

Durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, warnt Fragel, könnten die Zahlen 2020 steigen: „Man muss möglicherweise das Schlimmste befürchten.“ Umso wichtiger sei es, potenziell Betroffenen Hilfe anzubieten.

Info: Strom sparen dank Expertenrat

Zur Androhung einer Stromsperre müsste es in vielen Fällen gar nicht erst kommen. Verschiedene Angebote von Organisationen wie der Energieagentur Göttingen sollen potenziell Betroffenen helfen, ihren Energieverbrauch zu reduzieren und so ihre Kosten für Strom zu senken.

Ein Beispiel ist der „Stromspar-Check“ . Nach Angaben von Energieagentur-Geschäftsführerin Doreen Fragel kommen dabei geschulte Mitarbeiter in einen Haushalt, machen sich gemeinsam mit den Bewohnern auf die Suche nach Stromfressern – und bringen anschließend stromsparende LED-Lampen und Steckdosenleisten, aber auch Wasserspar-Duschköpfe und mehr vorbei.

Viel Energie lasse sich mit neuen Haushaltsgeräten sparen, so Fragel. Damit auch einkommensschwache Haushalte davon profitieren, gibt es für Bezieher von Sozialleistungen Zuschüsse von der Energieagentur, Darlehen vom Jobcenter sowie Familien-Boni von den Gemeindewerken Bovenden und von Harz-Energie.

Über weitere Möglichkeiten zur Beratung und zum Energiesparen berät unter anderem die Energieagentur.